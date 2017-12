Tras seis años de instrucción en los que la juez Alaya se convirtió en heroína para unos y para otros en una profesional desbordada por los hechos, comienza el juicio de los ERE que sentará en el banquillo a 22 personas, entre ellas dos ex presidentes del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que fueron también presidentes de la Junta de Andalucía. El segundo en una situación más delicada que su predecesor, pues Griñán se encuentra imputado por un delito de malversación de fondos públicos, lo que lleva aparejado años de prisión. Considera la instrucción que cuando ocupó ese cargo tenía la responsabilidad de vigilar las actuaciones de sus subordinados, que en algunos casos fueron presuntamente delictivas.

El caso es el de mayor corrupción política institucionalizada ocurrido en España, y aunque algunos medios lo cifran en unos 2.000 millones de euros estafados que estuvieron destinados a engrosar las cuentas de varios altos cargos y a financiar al PSOE, la Fiscalía lo cifra en algo de menos de 800 millones y respecto a los ex presidentes no cree que se hayan lucrado personalmente de la trama de falsos ERE que se creó desde la Junta, una red ilegal, con reparto de dinero público a personas vinculadas al PSOE que recibían ayudas. Los fondos, además de destinarse a los ERE, engrosaban las cuentas de algunos de los que crearon esa red fraudulenta, y también sirvieron para pagar a comisionistas e intermediarios.

El informe de la Intervención del Estado es demoledor y para el PSOE el juicio va a ser un mal trago durante meses. El comportamiento con Chaves y Griñán ha sido de cautela extrema, lo que no favorece a los ex presidentes, cuyo partido no les ha ofrecido el apoyo que, además de aliviar su estado de ánimo, habría lanzado un mensaje de confianza en su inocencia.

Comienza un juicio que incidirá en las diferencias profundas que existen entre Ferraz y San Vicente, y que llega cuando hay un hartazgo generalizado por la corrupción.