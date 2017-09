Abeledo es el nuevo líder del filial

No ha sido un buen fin de semana este último para los equipos malacitanos del grupo noveno de Tercera División. Tan sólo el Atlético Malagueño, que arrasa en estas primeras fechas; el Rincón y el Vélez sacaron los tres puntos en los seis duelos con actividad malagueña, la mitad. El Antequera cayó en Loja, el San Pedro en Huétor Tájar y el Torremolinos en Jaén.

At. Malagueño-El Palo (3-0)

El Torremolinos frena una hora al Real Jaén pero la expulsión de Rivera lo complica todo

En el Atlético Malagueño ha surgido un nuevo líder. Cuatro goles en cuatro partidos con el doblete que logró ayer ante El Palo. Pichichi del equipo. El primero de ellos, de libre directo, servía para abrir la lata en un derbi que se estaba complicando. Se trata de Ignacio Loyola Abeledo. El exblaugrana ha caído de pie en este conjunto filial y ya resulta decisivo cada fin de semana. Produce y marca diferencias. Eso hizo tras una primera mitad en la que el Malagueño dominó pero en la que El Palo aguantó notablemente y dio algún susto. El onubense tiene ya galones para lanzar las faltas y no es casualidad. El extremo la pegó al palo derecho de Reina para apuntar el 1-0 en el 58. El partido se abrió y la entrada de Altamirano, otro que ha encajado a las mil maravillas, terminó de sentenciar a los paleños. El excolchonero le regaló el doblete a Abeledo y sentenció tras un control orientado con la espuela para sobrepasar a Reina con su definición. Seis de seis para los de Manel Ruano.

Loja-Antequera (2-1)

No pudo el Antequera rascar puntos en el Medina Lauxa. El Loja, equipo que no conocía la victoria hasta este partido, se aprovechó de una acertada primera mitad para frenar al Antequera. Antonio López adelantaba a los lojeños con un testarazo en el 13. Reaccionaban los blanquiverdes con un disparo de Marcos al poste, pero Fefo pondría distancias en el marcador en el 33' poniendo muy cuesta arriba el encuentro a los visitantes. Aybar le daba entrada a Juanjo Fernández tras el descanso, clave para meter a los antequeranos en el partido, suyo fue el 2-1. Pese a ello, el marcador no volvería a moverse.

Rincón-Torredonjimeno (4-2)

El Rincón se reencontró con su fútbol ante el Torredonjimeno. Los rinconeros volvieron a desplegar su fútbol más vistoso y vertiginoso. Pese a las buenas jugadas hilvanadas con acierto, sería desde el córner como llegaría el primero, el de Acosta. Quesada igualó en el 22' y mantuvo las tablas hasta el descanso. Tras él se desataría el Rincón que, con los goles de Salva García, Javi y Villegas, resolverían el partido y sumarían otros tres puntos alcanzando la decena. Carrillo hizo el 4-2 para los jienenses en el tramo final.

Real Jaén-Torremolinos (2-0)

El Juventud Torremolinos aguantó casi una hora en La Victoria ante todo un Real Jaén. Mucho oficio en las filas torremolinenses pero Nando Copete estuvo más listo que nadie en el 1-0, tras desmarcarse con acierto y definir de la misma manera. La expulsión de Rivera por doble amarilla allanó el camino a los jienenses, que aprovecharon con celeridad para hacer el 2-0, obra de Víctor Armero.

Vélez-Maracena (2-1)

El Vélez supo reponerse en el Vivar Téllez al tanto inicial del Maracena. Un error permitió que Jordi abriera el marcador. Joselillo, antes del descanso, volvía a poner la igualdad. La expulsión visitante de Antonio Molina liberó al Vélez que acabó sumando su tercera victoria con el tanto de Emilio Guerra.

Huétor Tájar-San Pedro (1-0)

Un gol justo antes del descanso le privó al San Pedro de puntuar esta jornada. Mario hizo el 1-0, a la postre, definitivo. Los sampedreños pelearon pero no gozaron de suerte. Siguen en el pozo.