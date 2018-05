Adrián Menéndez se corona en México

El malagueño Adrián Menéndez se proclamó campéon del Torneo Challenger de Puerto Vallarta, disputado en las cercanías de Jalisco (México) y dotado con 75.000 dólares en premios. Es la cuarta victoria de la carrera del marbellí a este nivel. Menéndez se proclamó campeón tras vencer en la final del torneo, disputado sobre superficie de cemento, al serbio Danilo Petrovic por 1-6 7-5 6-3. Gana 90 puntos en la lista de la ATP, con lo que se colocará cerca del Top 100 mundial cuando se conozca la clasificación a principios de esta semana. Hay que recordar que su mejor puesto en la clasificación mundial fue el 111, alcanzado en 2015. Con 32 años, el malagueño aún sigue combatiendo por subir de manera encomiable en el ranking.

"Fue un partido muy difícil, Danilo venía jugando toda la semana con un tenis agresivo e impecable y no me dejó respirar en el primer set, jugó muy rápido y sin errores, no sabía la manera de darle la vuelta", explicaba Menéndez tras el partido, para a continuación señalar cómo pudo darle la vuelta: "Pude cambiar mi juego, bajó el sol y la cancha se hizo un poquito más lenta y pude bajar la velocidad de los puntos y poco a poco ir dándole la vuelta y ganar el torneo, algo que me satisface mucho".

"Es un torneo muy bonito, con un clima increíble, mucho sol y calor. Se agradece disputar los partidos a esta hora, esperamos que sea la primera edición en mucho años", decía como balance el tenista marbellí, que estuvo acompañado en el torneo por su paisano Carlos Gómez-Herrera, que se quedó en semifinales justamente ante la víctima de Menéndez, el serbio Petrovic.

El tenis malagueño vive un buen momento, con Menéndez y Goméz-Herrera llegando a rondas finales en torneos de categoría challenge y con Alejandro Davidovich, la gran esperanza, compitiendo bien en las rondas previas Conde de Godó y el Mutua Open de Madrid. No logró vencer en ninguna de los dos ningún partido, pero ofreció guerra ante tenistas situados en el Top 100 del ranking mundial.