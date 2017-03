Adrián Wojcik compra el billete

El Malagueño logró el primer billete para el ascenso del grupo tras llevarse el derbi ante el San Pedro. Antequera y Alhaurín también sumaron de tres en tres en una semana gris para los de la Costa del Sol.

23Goles de Wojcik. Tras el triplete de ayer, se distancia en solitario como pichichi de la categoría.

San Pedro-At. Malagueño (2-3)

El Atlético Malagueño ya es matemáticamente equipo de play off. Su triunfo ante el San Pedro en el Municipal, con un excelso Adrián Wojcik, le da el billete por el ascenso con seis jornadas aún por disputar. Dentro de un par de semanas, el título de campeón también puede ser matemático. Si el Malagueño sufría la ausencia de Harper -con su selección (Escocia sub 21)-, tuvo que sobresalir el otro artillero de los blanquiazules. Antes, el relevo del escocés, Alfred, presentaría su candidatura a jugador importante con una jugada de videoconsola y posterior asistencia a Mula, que erraría y el rechace lo cazaría el delantero polaco para el 0-1. A la media hora, Wojcik ya firmaba doblete tras un buen balón de Castillo a la espalda de la defensa. El hattrick del ex del Alhaurino se consumaría con otro de esas subidas de Luis Muñoz hasta el área. El San Pedro no desistió hasta el final, que pese a contar con uno menos desde el 68' -doble amarilla a Juanpe-, logró recortar hasta el 2-3 en los últimos minutos con los goles de Cintrano y Nereo.

Antequera-Huétor Vega (3-1)

El Antequera mantiene el ritmo del Almería B por el segundo puesto para el play off de ascenso. Los partidos en El Maulí están adquieriendo una importancia capital y está respondiendo. El Huétor Vega puso las cosas difíciles pero los blanquiverdes no desesperaron y con tranquilidad y mucha posesión sacaron otros tres puntos. Corbacho, que volvía a ser titular tras meses lesionado, logró dos de goles que darían el triunfo al equipo. Juanillo hizo el tercero y los hueteños hicieron el 3-1 en el 89'.

Huétor Tájar-Rincón (5-2)

Segunda parte de auténtico vértigo en el Miguel Moranto. Los siete goles que se anotaron fueron todos en los 45 minutos tras el descanso. Los rinconeros se llegaron a poner en ventaja en dos ocasiones. Andrés Lope hizo el 0-1 pero Manu Daza igualó de nuevo de penalti. De nuevo Lope puso en ventaja a los malagueños pero otra vez los hueteños empatarían. Ese tanto sería la inyección de moral definitiva para los hueteños que con otro penalti lograron ponerse por delante y no dejarla escapar hasta lograr el definitivo 5-2.

El Palo-Torredonjimeno (1-2)

El Palo está dando esta temporada su versión más insípida en el San Ignacio. Si la temporada pasada no concedió ni una derrota, en ésta se ha invertido. Tras irse al descanso con el 1-0 de Falu Aranda, en la segunda parte un doblete de Juanca en apenas ocho minutos desnudó a unos paleños que piensan más en la próxima temporada ya que ésta acabó para ellos hace tiempo.

Vélez-Alhaurino (0-0)

Vélez y Alhaurino firmaron tablas en el Vivar Téllez. Los veleños salieron más conformes que los visitantes de este choque con el reparto de puntos. Los alhaurinos se mantienen a cuatro puntos de la salvación tras el otro empate a cero del River Melilla.

D. H. San Andrés-Motril (3-3)

El San Andrés salvó un punto insuficiente en los últimos minutos gracias a un tanto de Rafa, que solventó un partido loco y de variaciones en el marcador.

Alh. de la Torre-Guadix (2-1)

El Alhaurín de la Torre volvió a saborear el triunfo tras el 4-1 al Vélez del pasado octubre. Dos goles, de Lasly y Kike, dieron la vuelta al tanto del accitano Fefo para recordar a todos que el Alhaurín pelea.