Agüera hace balance del año 2016 del CB Marbella

Balance positivo el que hace Enrique Agüera, presidente del CB Marbella, en este año 2016 que está a punto de terminar. El máximo mandatario de la entidad azulona repasa los últimos 12 meses del club tras el análisis deportivo que hizo Francis Tomé hace no muchas fechas y en el que reconocía que el proyecto actual "es muy apasionante y además muy enriquecedor".

"La valoración actual la deben hacer los demás, ya que cualquier opinión mía puede no estar exenta de un componente subjetivo. No obstante, sí me gustaría resaltar la propuesta de un proyecto deportivo claro y la aceptación que el mismo tiene en todos los estamentos del club, desde entrenadores y directivos hasta jugadores y padres", dice Agüera, que insiste en que "aún está en fase de implantación, y lógicamente requiere unos ajustes que esperemos que en este año que está a punto de comenzar, seamos capaces de finalizar. Junto a este aspecto deportivo, hemos hecho también un esfuerzo importante en el crecimiento institucional del club, logrando que recupere el protagonismo que merece como club decano de la provincia. Nuestros equipos comienzan a entrenar y a competir conforme a la propuesta de nuestro director deportivo".