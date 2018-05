Agustina López, nuevo refuerzo del Rincón

Nueva incorporación para el club malagueño de cara a la temporada 2018/2019. En esta ocasión, el Rincón Fertilidad Málaga ha alcanzado un acuerdo con la jugadora uruguaya Agustina López para que forme parte de la plantilla costasoleña la próxima campaña. Es el tercer fichaje del conjunto que dirie Carrasco, tras las llegadas de Isabelle Medeiros y Rocío Campigli.

Agustina López llega a Málaga procedente del Mavi Nuevas Tecnologías, equipo en el que ha militado las dos últimas campañas y donde ha sido una de las piezas importantes en el crecimiento del club asturiano, con la consecución este año del título de la Copa de la Reina obtenido en Málaga.

Nacida en Montevideo (Uruguay) en 1992, muy joven se trasladó a España, a Córdoba, donde comenzó a jugar en las categorías inferiores de Adesal Córdoba. Primera línea polivalente, es capaz de actuar en las tres posiciones. Sus 1,81 metros de altura le hacen ser una jugadora peligrosa en su lanzamiento exterior, siendo además un importante baluarte en el centro de la defensa.

Agustina López manejaba otras ofertas, pero finalmente se decidió por jugar en el Rincón Fertilidad Málaga porque "Málaga siempre me ha gustado, Andalucía en general, ahí fue donde empecé en el balonmano, concretamente en Córdoba, y por parte de Málaga siempre he notado muchas ganas desde que formo parte de la Liga. He meditado bastante los últimos días y creo que Málaga hará que desarrolle un buen balonmano. Otro motivo es jugar con Emma Boada, me parece una de las mejores centrales de la Liga, y durante la Copa vi un equipo bastante sólido que me gustó mucho".

La jugadora uruguaya ve en este fichaje un reto personal, pues "ir a Málaga para mí supone un gran cambio, enfrentarme a un objetivo, en busca de una mejor calidad de vida, deportiva y personal. Pero sobre todo lo que quiero es recuperar confianza, me llama muchísimo su gente, la ciudad, el calor, la distancia con la familia".

Para Diego Carrasco, el fichaje de Agustina López supone "una grandísima incorporación, por lo mucho y variado que nos puede aportar. Hay veces que una jugadora te puede dar lanzamiento exterior, otra puede darte soluciones en ataque en circulación y pase a pivote, otra que te de defensa, y con Agustina encontramos un combo, una jugadora que va a sumar en todas las facetas. Estoy seguro que va a hacernos crecer aún más como equipo".