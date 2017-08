El 'Aifos' continúa líder

Al final se consiguió salvar una jornada que en principio, meteorológicamente hablando, se presentaba muy complicada. Amaneció en Palma con una intensa bruma, una humedad que llegó hasta el 90 % y, lo más complicado, sin viento.

El campo de regatas se animó por la mañana con el clásico ambiente de la Copa del Rey: que si viene el Rey, que si no viene, los paparazzi nerviosos porque, si no llega el Rey o algún famoso, no trabajan, y a todo esto un calor y una humedad que revientan los plomos.

De repente movilización general y todo el mundo abajo, pero el gozo en un pozo, pues el Rey no navegó ayer en su Aifos, ya que debió cumplir compromisos institucionales ineludibles.

Decepción y a esperar. De nuevo movilización general. Estaba Conchita Martinez, la capitana del Copa Davis y flamante entrenadora de Garbiñe Muguruza, fotos y más fotos y bajo un calor de justicia. Mientras, el viento comenzó a entablarse y se decidió que hubiera regata. Por fin la normalidad, todos al agua y a navegar hacia las áreas de regata, ya que los comités, llegada la hora, no esperan a los rezagados.

Pasadas las 15:00 empezaron a llegar resultados de la primera prueba del día. El Comité adelantó que habría una segunda prueba. Dicho y hecho. Otra nueva salida y todos navegando, pero pronto llegaron noticias pesimistas. El viento había bajado y una rolada de 90 grados hizo que los comités tomaran la decisión de enviar la flota a tierra firme.

Analizando los resultados de la clase BMW ORC1, el Aifos fue cuarto sin el Rey, pero el relevo del Rey lo tomaron dos buenos cañas en ceñida: Antonio Piris, el Gran Talpi, y el almirante Jaime R. Toubes en popa, Piñón para los amigos y nombre de batalla en las regatas. El puesto conseguido le permite continuar al bote liderar la flota con mas ventaja en puntos que el día anterior.

La flota andaluza, más de lo mismo: dos grandes protagonistas y cuatro con resultados más bien discretos. Tanto en las clase Herbalife J80 como en BMW ORC3, los barcos de Sotogrande y Benalmádena, el Marbella Team (Orbaneja-Brezellec) y el Grupo Ceres (Banderas-Cuevas), respectivamente, son todavía mas líderes, al haber logrado de nuevo otros dos primeros puestos. Excelente el nivel de estos barcos que hasta ayer estaban imponiendo un ritmo demoledor imposible de seguir para sus rivales.

En la clase ORC3, los dos barcos onubenses de Punta Umbría y Mazagón, Sabara Varicentro y Enreaero Puerto de Indias, son sexto y séptimo, en una clase que cuenta con tan sólo nueve barcos inscritos. En la ORC2, el representante gaditano Salvora III de Pedro Agudo, se clasifica por la parte baja, concretamente en el puesto vigésimo.

Y el Brujo, aunque navega bajo la grimpola del CN de Madrid, lo podemos considerar gaditano, ya que su armador y patrón, Federico Linares, y gran parte de su tripulación son gaditanos de pro, cuenta también con refuerzos de figuras como el medalla de oro olímpica en la clase 470 de Barcelona, Kiko Sanchez Luna, que mañana, a las 10:30, en un acto presidido por el Rey recibirán un merecido homenaje al conmemorarse los 25 años de aquella gesta en la que la vela española alcanzó el mayor número de medallas de la historia.