Para Aíto nunca es tarde la primera vez

Aíto García Reneses fue presentado ayer como nuevo entrenador del Alba Berlín para las dos próximas campañas, equipo alemán que competirá la próxima temporada en la Eurocup. A sus 70 años, y tras 45 temporadas en los banquillos, Aíto regresa a su habitat natural, tras un año sin entrenar tras abandonar al final de la temporada 2015/16 el Herbalife Gran Canaria después de dos temporadas en las que logró disputar una final de la Eurocup y otra de la Copa del Rey. También entrenó en el pasado al Unicaja, club al que llegó en el verano de 2008 y del que salió en enero de 2011 tras dos temporadas y media, destituido por los malos resultados y el descontento de la afición cajista. Ahora, Aíto se enrola en una nueva aventura, la primera en su longeva carrera en los banquillos fuera de España.

"Pienso que es un club sólido y si hacemos las cosas correctamente es posible mejorar. Quiero ayudarles a ser mejores como club". Así justificó su elección Aíto, una decisión que le lleva a conocer una nueva ciudad, algo que le gusta al preparador madrileño: "Berlín es una ciudad muy intensa en cuanto a cultura. En todos los sitios en los que he estado digo que conozco la ciudad mejor que sus habitantes, les enseño cosas que no saben".

Una de las características de su carrera en los banquillos ha sido la progresión de los jóvenes talentos que han crecido bajo su tutela: "He sido afortunado porque he tenido muchos jugadores jóvenes que llegaron a ser mucho mejores conmigo". La fórmula la tiene clara: "Mi estrategia es enseñarles que pueden disfrutar haciendo, no solo las cosas que ellos saben, sino también aprendiendo otras."

Aíto se une a otro español presente en el conjunto germano, Himar Ojeda, director deportivo del club. Un equipo que se está moviendo por el mercado de la Liga Endesa, firmando a Luke Sikma, procedente del Valencia Basket y cerca de hacerlo con Marius Grigonis, del Iberostar Tenerife. Los berlineses tratarán de recuperar el campeonato alemán, que se les resiste desde 2008, y volver a la Euroliga.