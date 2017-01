El Alcorcón sigue soñando y avanza a cuartos con Alavés y Real Sociedad

La Real Sociedad sujetó sin problemas el intento de remontada del Villarreal (1-1) para avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, donde este miércoles se ganó también plaza el Alavés, tras empatar (1-1) con el Deportivo de la Coruña, y el Alcorcón, derrotando a domicilio (1-2) al Córdoba.

Como la pasada semana en tierras vascas, el cuadro amarillo tuvo que ir a remolque, tras verse por debajo con el tanto de Mikel Oiarzabal a los 15 minutos con un disparo mordido. Con el 1-4 en el global, el Villarreal fue a tumba abierta a por la machada, pero se vio perjudicado por un gol mal anulado en la siguiente jugada.

Fernández Borbalán centró las iras del 'submarino' al no ver subir el tanto de Samu y el desquicie local fue poco a poco en aumento, hasta terminar con 10 por la expulsión ya al final de un impotente Sansone. Poco después del gol anulado Santos Borré mandó el balón al palo. La falta de efectividad duró hasta el borde del descanso, cuando Roberto Soriano vio puerta tras una falta de Sansone al palo.

Los de Escribá toparon con una Real que dio un paso al frente para evitar la reacción local en la segunda mitad. Así, el Estadio de la Cerámica se despidió poco a poco de la Copa. Sin conceder regalos, la Real manejó el encuentro mirando al marcador y el Villarreal, que mejoró con la entrada de Pato y Trigueros, cedió en la eliminatoria de aspirantes a revolucionar el corral de los grandes.

Por su parte, el Alavés sobrevivió en Mendizorroza salvando un empate que le valió el regreso a cuartos casi 20 años después, cuando en la 1997-1998 fue semifinalista. Los de Mauricio Pellegrino se valieron del valor doble de los goles a domicilio en el empate a dos la pasada semana en Riazor, aguantando durante toda la segunda mitad con uno menos.

La expulsión de Theo Hernandez complicó la papeleta de un Alavés que se adelantó con un tanto de Edgar justo antes del descanso, bendecido por una zaga del Depor incapaz de despejar una larga jugada en su área. Con uno más y la obligación de hacer dos goles, el cuadro de Gaizka Garitano buscó la remontada con más corazón que fútbol, llegando el empate en un remate de Arribas en un córner.

Con el billete a cuartos a tiro, el Depor no supo meter mano a la defensa local. El acoso visitante no dio sus frutos y Joselu perdonó la más clara ante un gran Ortolá. Los gallegos no supieron culminar una remontada que sí rubricó el Alcorcón en tierras andaluzas para estar en cuartos del torneo del 'K.O' por primera vez en su historia.

Los de Julio Velázquez estiraron su idilio copero para estar en el sorteo del viernes como el único equipo de la Liga 1/2/3. Dicho honor se lo jugaron ambos equipos en el Nuevo Arcángel en un duelo con pocas ocasiones y dos errores que decidieron los dos primeros tantos. Piovaccari adelantó a los cordobeses en el minuto 9 con una grave pérdida de Elgezabal.

El meta visitante Dani Jiménez impidió un daño mayor de los blanquiverdes y en el inicio de la segunda mitad fue el Alcorcón el que aprovechó el regalo, en forma de pérdida de Luso, para que David Rodríguez encarrilara el pase alfarero. Iván Alejo se guisó y se comió la sentencia con el segundo ante un Córdoba desdibujado.