Alexander Grinberg asegura que "el Marbella no se vende"

"Soy feliz como nunca en estos cinco años", aseveraba ayer Alexander Grinberg durante su valoración de un curso cuanto menos agitado en el Marbella. Tras la marcha de su lado de Raffaele Pandalone, asume aún más poder en el club y lo tiene claro: "No necesitamos a nadie y os puedo asegurar que el Marbella no se vende".

En su resumen, Grinberg llegó a calificar la temporada de "muy buena" a pesar de quedar fuera del play off de ascenso en una mala segunda vuelta. Se queda, aun así, con la mosca detrás de la oreja: "No estoy satisfecho porque veo el futuro del Marbella en otra liga y con futbolistas que deben querer al club y amar y respetar la ciudad en la que están trabajando". Y en ese sentido añadía que "hay jugadores que no se portaron bien".

Mira por tanto hacia adelante el propietario blanquillo. "La temporada que viene va a ser mucho más interesante. Ya tenemos un directos deportivo que está trabajando activamente [Jorge Rodríguez de Cózar] y en los próximos días vamos a tener noticias sobre el entrenador y los jugadores", señaló Grinberg, optimista con el futuro de la entidad: "Estoy más feliz que nunca porque ahora cada uno sabe cuáles son sus tareas en el club y para la temporada que viene tenemos muy buenas perspectivas".