El Alhaurín aspira al ascenso a Femenina 2

De forma un tanto inesperada, el futuro del Alhaurín de la Torre Clínicas Rincón puede dar un salto monumental. Según anunció el conjunto malagueño, ha recibido la llamada de la Federación Española de Baloncesto para comunicarle la disponibilidad de dos plazas en Liga Femenina 2, la segunda división del baloncesto español. Y tras ello se apresuran a hacer cuentas y estudiar su situación para determinar si están en disposición de optar a una de ellas.

El clima es de optimismo en el club. La directiva considera que hay solvencia económica suficiente para participar en una categoría nacional, por lo que deja el diagnóstico deportivo en manos de su entrenador, Francisco Trujillo. "Con parte de la plantilla cerrada para Primera Nacional, el técnico se está encargando de analizar su adaptación a una posible liga superior y en todo caso la decisión se tomará en los próximos días", afirmaba el club en su comunicado.

Valoran la viabilidad deportiva del proyecto, que tendrían que presentar el lunes

El plazo para solicitar una de las licencias en Liga Femenina 2 arranca este lunes 3 de julio a primera hora de la mañana. La adjudicación está sujeta al mero orden de llegada: los dos primeros en depositar la documentación se quedan con el puesto. Ello, no obstante, será cuestión para más adelante. "Ahora hay que ver si deportivamente nos da lo que tenemos para que sea algo serio y no un salto al vacío", apunta el preparador alhaurino para Málaga Hoy, que mantiene también un tono optimista: "He estado llamando a las jugadoras comprometidas para el proyecto y en principio seguimos adelante. Hay mucho miedo porque es un salto muy grande, pero creemos que se puede intentar".

A lo largo de hoy seguirán las reuniones en Alhaurín de la Torre para dejar atada la parte económica. Invita Trujillo a dar el salto, comedido pero recordando su experiencia en el Clínicas Rincón vinculado al Unicaja que llegó a militar en LEB Oro: "Estaría asustado si no tuviera aquella experiencia en la que un presidente loco llegó a tener a Faverani y Abrines en su equipo. Y el nuestro se sabe mover muy bien, así que como viví aquello, me puedo creer cualquier cosa".