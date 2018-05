Alhaurín cuenta con un plan

El Asisa Alhaurín de la Torre le puso la guinda a la epopeya, quizá, más celebre de su historia. Las de Francis Trujillo se dieron un homenaje ante su afición en Los Guindos en el cierre de la fase de ascenso frente al Náutico Tenerife (48-68). Actuación estelar de la capitana Lorena Liñán, que dibujó untriple doble, dando muestras de superioridad. 10 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para 29 de valoración. El club alhaurino afronta desde ya un proceso complejo, consolidar la promoción en los despachos.

Existe optimismo en la entidad malagueña, que el verano pasado preparó su estructura para Liga Femenina 2, cuando declinó la invitación de la FEB para ganarse el derecho deportivo en la pista. "La estrategia es que no hay estrategia. Hemos trabajado con sentido común, que dice que no se puede hipotecar a un club para sacar a un equipo, lo que no vamos a hacer. Al ser el único equipo de la provincia de Málaga espero que las instituciones nos apoyen", comentó Juan Pedro Parra, presidente del Asisa Alhaurín, que añadió: "Veo el ascenso 100% fijo. Al tener el apoyo del pueblo creo que los patrocionadores y las instituciones se pueden multiplicar por tres".

Ahora toca ponerse manos a la obra con los trámites burocráticos para tener un equipo en Liga Femenina 2. El club alhaurino dispone hasta finales de junio para realizar la preinscripción, teniendo algo menos de un mes después de esa fecha para depositar el aval, que asciende a unos 13.500 euros -cifras publicadas por la Federación Española en el reglamento de la temporada 2017/18-. Junto a él hay que pagar la cuota de inscripción, que representa 1.300 euros. Tras ello, la FEB estudia el caso y da el pertinente permiso o lo deniega.

Las cifras que se manejan en el Asisa Alhaurín de la Torre ascienden a un presupuesto de 120.000 euros, que según fuentes de la entidad daría tranquilidad y aseguraría no tener problemas para mantener la categoría. La idea es no desmantelar el equipo, sino intentar atar a las mejores jugadoras de la provincia y disponer de alguna americana de complemento, como es el caso de Jay White este año. El objetivo reside en tener cuatro fichas profesionales, cuatro semiprofesionales y cuatro para amateurs.

Logísticamente implica menor transformación ya que el Blas Infante reúne muchos de los requisitos para competir en LF-2. Existiría el riesgo de tener que cambiar las canastas, pero el conjunto alhaurino ya lo tiene previsto en caso de que sea necesario.

Aunque prefiere tomarse un asueto antes de la planificación, Francis Trujillo avisa de la dificultad del salto. "El club tiene mucha ilusión y el pueblo también, en eso no va a quedar. Creo que hay que tener cuidado de no hacer un salto al vacío, no tanto en lo económico, sino en el plano deportivo. Le ganamos a Adareva, un equipo de LF-2 descendido, y creo que le ganamos uno de 30 partidos, que fue el del sábado. Tuvimos que hacer épica. Debemos saber lo que queremos", explicó el técnico, que incidió en las primeras premisas: "Hay que tener seis o siete jugadoras con un físico de élite. Nosotros ahora estamos cortos".

Llegan semanas de trabajo en la sombra para el Asisa Alhaurín de la Torre tras exhibiciones en el foco. Sucede que bajo ellas se posa la misma o incluso más importancia. El seno del club destila optimismo para que Málaga tenga más de 10 años después un equipo en Liga Femenina 2.