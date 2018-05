Alhaurín, sede de la 'Final Four'

Llega el primero de los momentos culmen del curso en la Primera Nacional Femenina. Este fin de semana se disputa en Alhaurín de la Torre la Final Four por el título de la categoría. Habrá una amplia representación malagueña, con el equipo local y el Unicaja entre los cuatro equipos en liza. Los otros dos son el Conquero onubense y el Deza Maristas cordobés.

Se confirmó ayer la organización de la localidad de la provincia, que en caso de certificar su pase contaba con altas probabilidades de acoger esta final a cuatro. Allí estarán las de Francis Trujillo como anfitrionas, dominadoras del Grupo B, siendo además el único equipo con vida a estas alturas de esa conferencia.

Los dos primeros obtienen plaza para luchar por el ascenso a la Liga Femenina 2

También el Unicaja, que aterriza tras completar invicto las eliminatorias previas. Las de Lorena Aranda, en la temporada de estreno de la sección, han dibujado una progresión espléndida. De hecho, solo perdieron un encuentro, aunque ya habían sellado el liderato.

Las cajistas abrirán fuego en esta Final Four. El sábado a las 18:00 se disputará el primer encuentro en el pabellón Blas Infante, que las enfrentará al Conquero. En los dos enfrentamientos ligueros, el Unicaja se adjudicó ambos choques con holgura. Debe confirmar esa superioridad ahora. A las 20:00 se disputará la otra semifinal. Un duelo entre las alhaurinas y el Deza Maristas.

Los ganadores del sábado lucharán el domingo a las 13:00 por el título de la Primera Nacional. Los perdedores, a las 11:00, por un tercer puesto que puede no ser baladí. Según los criterios de la Federación, en la fase final de ascenso a LF-2 habrá dos conjuntos canarios, al haber más equipos en el grupo insular. No obstante, aún no está plenamente confirmado y eso abre una rendija para el que consiga el bronce, al que pasaría esa vacante.

Los finalistas también obtendrán plaza para batallar por la promoción a la Liga Femenina 2. En caso de que el Unicaja se clasifique, el equipo verde opta a organizar el evento en Los Guindos. Se jugará el fin de semana del 18 al 20 de mayo, en formato de liguilla. Solo el campeón se subirá en el ascensor.