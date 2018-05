Amate abre la veda para el UMA Antequera

Una eliminatoria con esencia andaluza echa el cierre a un play off de ascenso a Primera. El Jaén tendrá un acompañante en el primer escalón, que saldrá de la eliminatoria entre el UMA Antequera y el Real Betis. El primer punto de la eliminatoria lo afrontan los chicos de Moli hoy a las 21:00, con la autoestima alta al ganar la anterior ronda y la prudencia necesaria por la fortaleza del rival.

La llegada al banquillo de Daniel Ibañes, un jugador legendario de la competición, impulsó a una plantilla cimentada en los pilares más resistentes de este deporte: calidad, juventud y experiencia. La entidad verdiblanca dispone de una serie de jugadores que se encuentran en el mejor momento de forma y confianza de una temporada algo irregular. En Amate acumula siete victorias consecutivas bajo la dirección del técnico hispano-brasileño y busca continuar con un alto rendimiento en la primera fase de ascenso de su historia.

"Ya que estamos ahí hay que aprovecharlo sin ninguna presión, disfrutar de este momento, algo que no nos esperábamos a principios de temporada y tampoco se preveía esta respuesta tan inesperada de que el equipo se haya metido en el play off. Vamos a disfrutar y si somos capaces de ganar, mejor para todos y la afición. Jugar en la mejor Liga del mundo y ver pasar a grandes jugadores por Antequera es algo para lo que estamos trabajando. De no ser así, hay que mirar la parte buena y un equipo andaluz más va a jugar en División de Honor", comentó Moli, que analizó a los sevillanos: "Betis tiene un potencial fuerte. Ha ido de menos a más y llega en un momento bastante dulce. Ha ganado la eliminatoria en dos partidos solo, lo que se esperaba de este equipo".