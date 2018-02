Ambición e ilusión para dar el salto

Sin tiempo para descansar ni para disfrutar de lo conseguido hasta el momento, ciertamente porque aunque las cosas vayan por buen camino la verdad es que la senda no se ha recorrido completa. Justamente el ecuador del año lo marcó el pitido final del partido ante Unicaja en el pabellón Antonio Serrano Lima. Con victoria por 84-64 y haciendo un buen baloncesto, pero sin confianzas.

El CB Marbella inicia este domingo un nuevo trayecto lleno de ilusión, y que tal y como tienen claro en el vestuario azulón, "es un auténtico desafío". La segunda fase de la Liga EBA marcará quiénes serán los tres equipos del Grupo D que avancen a la fase de ascenso a LEB Plata. Algunos jugadores como Pape Sow o Juanpe Jiménez ya conocen las mieles de la tercera categoría del baloncesto nacional y les hace especialmente ilusión poder jugar el año que viene con la camiseta del decano de la provincia de Málaga, pero nada más lejos de la realidad, saben que el objetivo, aunque ilusionante, es complicadísimo. "Sabemos que empezamos la segunda fase en buena posición porque el balance que arrastramos de la primera es bastante bueno, pero de nada sirve si no empezamos ganando en Huelva este fin de semana y seguimos concentrados en el resto de jornadas", dice el canterano del Unicaja. Pape Sow, jugador de la plantilla de Francis Tomé, quizá se encuentre en su mejor momento de forma de la temporada. El 6 tiene "una ilusión tremenda porque jugar la segunda fase era el primer objetivo que nos propusimos como equipo en agosto cuando empezamos a entrenar, y ya que estamos aquí queremos hacer un buen papel", explica el senegalés.

De la misma idea es Juanpe Jiménez. El ex del Clínicas Rincón, vino a Marbella "por vivir momentos como este, en el que sabemos que tenemos equipo para luchar por todo. La segunda fase va a ser tremendamente complicada, porque aunque todos tengamos ya victorias y derrotas en el casillero, realmente empezamos todos casi de cero. No sirve de nada pensar en lo que has hecho antes si en esta parte de la temporada no das la cara". Los pies sí que los tienen en el suelo "porque Francis nos lo repite cada día. Somos jóvenes y tenemos todos la ambición de poder jugar lo más alto posible, pero no podemos volvernos locos porque es un proyecto que acaba de empezar como el que dice y sabemos que hay equipazos en el grupo que estarán peleando hasta el final por jugar por el ascenso".

El CB Marbella jugará un total de diez partidos en la segunda fase de Liga EBA y empezará la clasificación en tercera posición con un balance de cinco victorias y tres derrotas arrastradas de la primera parte de la competición. Buen trabajo hasta el momento del equipo marbellí, que tiene que refrendarlo en un esprín final de temporada que se avecina apasionante.