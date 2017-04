Ana González se alista para la final de Valencia

Un encuentro, dos puntos y un parón. Esa es la ecuación para el Rincón Fertilidad, que venció la pasada jornada al Elche y tiene por delante un envite crucial en Valencia antes de el tiempo de asueto por la Semana Santa. Antes, las de Diego Carrasco confían en sumar un nuevo triunfo que mantenga al equipo en la pugna por alcanzar las plazas que dan acceso a Europa.

En la capital del Turia estará, salvo contratiempo de última hora, la jovencísima Ana González, que sufrió una pequeña lesión en un dedo en los primeros compases del choque ante Elche. "Me encuentro bien, he tenido suerte de que no ha sido nada grave y espero poder recuperarme bien esta semana para estar el sábado en el partido", confesó González.

La extremo, internacional en categorías inferiores y perla del Rincón Fertilidad, valoró positivamente el triunfo ante el cuadro ilicitano, pero no quiso obviar los errores que complicaron el encuentro: "Hubo muchos fallos de concentración y muchos fallos en defensa sobre todo, de cara al ataque estuvimos bien, aunque tampoco hubo mucho acierto en lanzamientos a portería".

De sumar los dos puntos en Valencia, Diego Carrasco y las suyas estarán muy pendientes de lo que haga Zuazo, cuarto en la clasificación -el Rincón es quinto-, que recibe la complicada visita del Guardés, segundo en la tabla. En el mejor de los casos, las costasoleñas podrían terminar la jornada a un único punto de Zuazo, elevando sus opciones para disputar competiciones europeas el próximo año.

"Es un partido muy difícil, fuera de casa, donde queremos ir a conseguir los dos puntos sí o sí. Valencia tiene muchas jugadoras con experiencia en División de Honor, tenemos que seguir trabajando y no cometer los errores que tuvimos ante el Elche", recordó González en una entrevista difundida por el club.

Por último, en el día de ayer se hicieron oficiales los horarios para los cuartos de final de la próxima Copa de la Reina, a disputar en Porriño entre el 29 de abril y el 1 de mayo. El choque entre Rincón y Rocasa será el tercero de los cuartos de final, programado para el 29 a las 18:15. Las semifinales, un día después a las 16:00 y 18:30.