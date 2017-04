Añón tira de brazalete

No son días fáciles por Marbella. Los últimos resultados han hecho algo que hace unos meses parecía imposible: salir de los puestos de ascenso a Segunda. Por ello, el capitán del conjunto blanquillo, Javier Añón, reflexionó ayer por la mañana en rueda de prensa sobre la situación del equipo y señaló que la derrota del pasado sábado en Jaén fue un importante toque de atención pero que disponen todavía de cinco partidos por delante para conseguir el objetivo de jugar por la ambición de subir de categoría.

El jugador natural de Marbella, que compareció ante los medios de comunicación junto con su compañero Nico Delmonte, señaló que "el equipo se está entrenando bien esta semana", por lo que se muestra optimista acerca de que el equipo vuelva al camino del triunfo pasado mañana, cuando reciba a partir de las 19:00 al Sanluqueño en un encuentro en el que todo lo que no sea ganar supondrá un varapalo tremendo de cara a las aspiraciones finales.

"Sabemos que no estuvimos bien en Jaén, pero intentaremos revertir la situación"

"Después del partido en Jaén nos hemos dado cuenta de cómo estamos, de que llevamos todo el año arriba y ahora nos vemos fuera del play off, algo de lo que todos somos conscientes", comentó el futbolista con franqueza.

"El equipo está comprometido, no creo que haya ningún jugador que no dé la cara, pero no estamos haciendo bien las cosas", comentó mirando hacia los males de los últimos partidos, añadiendo que en estos momentos se están empleando sobre el terreno de juego "con más corazón que cabeza, pero la cabeza es muy importante para que todo funcione mejor", añadió uno de los pilares del conjunto costasoleño.

Igualmente, Añón no considera que al equipo le vaya a afectar haber salido por primera vez en lo que va de temporada de las cuatro primeras posiciones clasificatorias. "En términos generales, creo que la gente no le está dando importancia a eso, sino al mal juego del día de Jaén", explicó bajo su punto de vista.

Por ello, sólo hay que mirar hacia ese partido para extraer los errores y pulirlos, y pensar en potenciar las virtudes propias independientemente de la entidad del adversario de turno: "Sabemos que no estuvimos bien e intentaremos revertir la situación y seguir compitiendo al máximo nivel, debemos estar pendientes de nosotros mismos, ponerle más intensidad y hacer las cosas como antes".

El Marbella ya gastó el comodín del relevo en el banquillo, así que ahora toda la presión está en los jugadores. "Como equipo debemos aclararnos nosotros primero, competir al máximo nivel y darlo todo, porque solo así tendremos opciones de meternos entre los primeros", insistió el capitán.