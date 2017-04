El Antequera no quiere más dudas

A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la temporada regular del grupo noveno de Tercera División, hay pocos detalles por definir. El Antequera buscará dar un paso adelante por la segunda plaza de los play off de ascenso. Una derrota en Almería les dejaría con un mar de dudas y con la interrogante de sí podrán mantener ese billete hacia la Segunda B. El Alhaurino apurará las pocas opciones que le mantienen vivo en la categoría. Sumar los 12 puntos restantes y esperar que alguno de arriba lo pierda todo, última moneda. El San Andrés puede ser matemáticamente equipo descendido. El Atlético Malagueño intentará redondear un año de ensueño, y de paso, echar un cable al Antequera dejando al Loja lejos del cuarto puesto. Rincón, Vélez, El Palo y San Pedro pasan a divertirse, nada más.

Loja-At. Malagueño

El Atlético Malagueño tiene cuatro partidos para no perder el ritmo de competición de aquí al primer partido de play off de ascenso ante el otro campeón de grupo -Arcos o Betis B-. Almería B y Guadix en casa, y Loja y Alhaurín de la Torre fuera, labrarán el camino de los pupilos de Manel Ruano para alcanzar, de una vez por todas, el ansiado ascenso. El Loja, jugándose el play off, será la primera losa. Un rival de las características de cualquier oponente que el conjunto malagueño se puede encontrar en la fase de ascenso. Veterano y con un campo que complica la labor al adversario.

Almería B-Antequera

El Antequera aún no las tiene todas consigo. Con 63 puntos es tercero, está a cuatro de su rival de hoy, el Almería B (67), a uno del Huétor Tájar (62) y a tres del Loja (60), que es quinto y fija el grupo de perseguidores por los play off. Con 12 puntos en juego todo puede pasar aún. La obligación de los antequeranos es la de vencer en los Juegos del Mediterráneo (11:30), recortar puntos hacia un ventajoso segundo puesto y poner espacio con el desastre que supondría quedarse fuera de la fase de ascenso.

Rincón-Vélez

Derbi descafeinado en el Francisco Romero (12:30). Derbi de derbis, derbi axárquico, pero con todo decidido en ambos banquillos. La mejor temporada de la historia de los marineros ante un equipo veleño que tiene como único aliciente hacer matemática su permanencia. Sin duda, en el Francisco Romero lo que sí estará en juego será el honor de ambos conjuntos. Un encuentro que despierta mucho interés entre ambas aficiones y que dará que hablar durante toda la semana, más tras el 0-2 de la ida en el Vivar Téllez. Ganas de revancha veleña.

Motril-El Palo

El Palo visita Granada para medirse al Motril en el Escribano Castilla (18:00). Un partido con poca enjundia para los paleños, que ya piensan en la próxima temporada. Más en juego para su rival. Los motrileños aún gozan de muchas opciones de meterse en los play off de ascenso. Con 58 puntos, están a cuatro del cuarto, el Huétor Tájar (62). En casa, ante los suyos, pelearán mucho ante un El Palo al que sólo le queda divertirse de aquí a final de temporada.

Alhaurino-San Pedro

Al Alhaurino le quedan opciones para agarrarse a la categoría. Remotas pero palpables. Ganar sus cuatro partidos ante San Pedro, Antequera, Atlético Malagueño y Loja son su única carambola posible. Y qué carambola. Es la única manera de alcanzar a alguno de los cuatro equipos que le superan en la tabla y ojo, siempre y cuando estos no ganen. En el Miguel Fijones (12:15) se juega el primer match-ball.

D. H. San Andrés-Huétor Tájar

El Dos Hermanas San Andrés aún no es equipo de División de Honor. Eso dicen las matemáticas, aunque una derrota o un empate hoy ante el Huétor Tájar en El Duende (18:15) lo condenaría. Ha sido una temporada larga para los malagueños, con arranque horrible que se vio mejorado con la llegada de Catanha a sus filas. Los hueteños, que se juegan el play off de ascenso, pondrán muy difícil la épica a los malacitanos.

Maracena-Alhaurín de la Torre

El Alhaurín de la Torre, descendido hace unas semanas a la División de Honor, apura sus últimos coqueteos con la Tercera División. Le tocará lidiar un año en un escalón más bajo para volver a su categoría. En Maracena (17:45) buscan divertirse una tarde más.