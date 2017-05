El Antequera quiere su título

La temporada se acaba. La penúltima jornada de este noveno grupo de Tercera División no quedará en los anales por lo que se vibró en cada estadio. A estas alturas son muy pocos los detalles que aún quedan por concretarse. Tan sólo el Antequera llega a este tramo con algo en juego, y qué juego. El play off de ascenso pasará por Guadix. Con nada en juego, un bonito derbi en el Miguel Fijones entre Alhaurino y Atlético Malagueño. El Rincón quiere seguir escribiendo su mejor temporada en su historia ante el Atarfe y San Pedro y Vélez tratarán de sacar tres puntos fuera de casa.

Alhaurino-At. Malagueño

El derbi malacitano será uno de los atractivos de esta trigesimoséptima jornada. El Atlético Malagueño llega con la vista puesta en el play off de ascenso que le enfrentará a otro campeón de Tercera. Mientras espera rival y fecha, no quiere perder el buen tono que ha mantenido durante toda la temporada y que le ha llevado a batir todos los registros y a volver a salir campeón tras más de una década. El Alhaurino, por su parte, no quiere despedirse de la categoría sin intentar darle una última alegría a su afición, a esos incondicionales que les acompañan cada dos domingos. En el Miguel Fijones (12:15) se verá, sin lugar a dudas, un bonito partido de fútbol.

Guadix-Antequera

El Antequera podría certificar matemáticamente en Guadix (11:30) su plaza para el play off de ascenso. Los de José Jesús Aybar llegan a este punto de la temporada segundos tras enlazar dos victorias consecutivas y aprovecharse de los últimos tropiezos del Almería B. Los blanquiverdes están antes de este partido con 69 puntos, cinco más que el Motril, quinto y atento a cualquier tropiezo para birlar la plaza a cualquier equipo. Un triunfo sellaría la eliminatoria para la ansiada fase de ascenso. Delante tendrán a un Guadix que no pierde en el Municipal desde el pasado 15 de enero. Sin duda, un equipo rocoso en casa.

Rincón-Atarfe Industrial

El Rincón recibe al Atarfe en el Francisco Romero (12:15) con el único objetivo de cerrar por todo lo alto su temporada en Tercera. Está siendo el año más exitoso de los rinconeros, muy noveles en la categoría. Ahora mismo son séptimos, máxima posición a la que optan este año ya que el Loja, sexto, está nueve puntos. Teniendo en cuenta la filosofía del club y la juventud de sus jugadores, pase lo que pase la temporada de los rinconeros será de oro.

Torredonjimeno-San Pedro

El San Pedro hará su última visita por Andalucía a Torredonjimeno (18:00) de donde espera volverse con tres puntos que rompan la sequía de triunfos que les azota. Desde principios de marzo, en casa ante el Atarfe, los sampedreños no son capaces de lograr una victoria.

Motril-Vélez

El Vélez también realizará su último desplazamiento del curso. Estos lo hacen a Motril donde esperan conquistar el Escribano Castilla (18:00). Será complicado ya que los motrileños se juegan en estas dos últimas jornadas sus opciones de play off.