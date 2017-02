El Antequera vuelve al triunfo

Jornada pasada por agua la vigesimoséptima del Grupo IX de Tercera División con uno de los cuatro derbis aplazado por la gran tromba de agua que cayó en la madrugada del sábado al domingo. Más de 230 incidencias y más de 100 litros por metro cuadrado dejaron impracticable el terreno de la Federación en el que se iba a disputar el Atlético Malagueño-El Palo. El colegiado llegó al campo y minutos antes de las 12 horas decidió que no se jugaría. Los perseguidores del líder podrán ver más de cerca a los malacitanos hasta que se encuentre fecha para poder ver uno de los derbis locales con más emoción de la categoría. El resto de la jornada sí se disputó con normalidad y dejó triunfos en El Maulí del Antequera y en el Miguel Fijones del Alhaurino, empatan San Pedro y Vélez y caen Rincón, San Andrés y Alhaurín de la Torre.

Antequera-Alh. de la Torre

El Antequera retoma el camino del triunfo ante un Alhaurín de la Torre que se replegó bien pero que acabó sucumbiendo al empuje local. Los blanquiverdes se encontraron mucho más cómodos tras abrir el marcador. El Alhaurín de la Torre centró su juego en la firmeza atrás y buscó poner nervioso a un Antequera que no vencía desde hace cinco jornadas. Juanjo echó abajo la muralla torrealhaurina tras aprovechar un rechace en el área antes del descanso. Con el 1-0 se llegó al descanso y hasta los últimos diez minutos de juego. El Alhaurín pegó algún susto pero cerró el duelo con el doblete de Juanjo y con el tanto de Del Barco.

Huétor Vega-Rincón

El Rincón no consigue transportar su buen juego en el Francisco Romero lejos de él. En Las Viñas, un solitario tanto de Juan Carlos en el 52' dejó a los rinconeros sin opciones de puntos. No gozo de ese punto extra de suerte que necesita un equipo en feudo ajeno para dañar al contrario. El Rincón generó mucho peligro y quizá se mereció llevar algún punto de vuelta a la Victoria. Pero no puso ser, cuarta semana consecutiva con derrota lejos de casa y quinta sin vencer.

San Pedro-Vélez

Emilio Guerra desplumó en un minuto el récord de imbatibilidad en casa que venía mimando el San Pedro. Un zapatazo del malagueño besó las redes de Iván que poco pudo hacer ante un disparo tan potente y certero. Seguía llevando el peligro el conjunto veleño que logró anotar un segundo tanto pero que no subió al marcador por fuera de juego. En la segunda mitad, con el San Pedro volcado, se pudieron ver idas y venidas constantes pero en las que los rojinegros más se acercaban. En una de esas, Dani Cintrano logró la igualada en el tramo final y acabó repartiendo los puntos.

Alhaurino-D. H. San Andrés

Se ponía el encuentro de cara muy pronto para el San Andrés. Ito hacía el 0-1 a los seis minutos de juego. Le pesó al conjunto visitante el resultado a favor y el Alhaurino acabó empatando con gol de Lupi antes del descanso. El tanto de Álex Ruiz finiquitó el duelo pese a la posterior expulsión de Juanfran y acerca la salvación para ellos.