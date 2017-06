Apoño descuelga las botas en San Ignacio

Aunque Antonio Galdeano Benítez, Apoño, colgó hace aproximadamente un año las botas, el fútbol no ha dejado nunca de correr por sus venas. Tras entrar en un periodo más reflexivo al frente del Cadete del 26 de Febrero, el equipo de su barrio, el ex malaguista está de vuelta y ayer se anunció su fichaje por El Palo, que esta temporada volverá a buscar un salto cualitativo que le otorgue un hueco en los play off de ascenso en Tercera División.

En San Ignacio, Apoño tuvo su antepenúltima experiencia como jugador. Tras su polémica actuación en un partido que le valió una importante sanción, pasó sin debutar por el Antequera antes de llegar en el invierno de 2016 al Marbella para disputar el último tramo de la temporada en Segunda B. Ahora está de vuelta para ayudar a El Palo, donde la actividad para confeccionar la plantilla del próximo curso no cesa.

La tarde de ayer sirvió para que el conjunto paleño anunciase también la incorporación del extremo Javilillo, que regresa al Nuevo San Ignacio después de tres temporadas lejos de su Málaga natal. El futbolista diestro fue parte del equipo que ascendió a Segunda B y se mantuvo entre las temporadas 2012/13 y 2013/14. Después pasaría por La Roda, Arandina y, este último año, Socuéllamos.

Por último, El Palo confirmó también la renovación de su lateral derecho Igna, que continuará así jugando en casa dando su polivalencia. Y es que a sus 32 años puede formar tanto por la derecha como por la izquierda.