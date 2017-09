Aprendizaje a través del fútbol

Finalizó sus estudios de INEF hace algo más de un año, una carrera muy sacrificada para Fran Marmolejo. "Pasaba mucho tiempo en coche entre Málaga para las clases y Marbella para entrenar, además eran prácticas presenciales y no podía faltar, por ello decidí no salir de Málaga hasta finalizar mis estudios y ni siquiera escuché ofertas", relata el guardameta coíno, que se embarcó en una aventura al norte de Europa, concretamente en Suecia, con el fin de disfrutar del fútbol más allá de nuestras fronteras. "En estos momentos me dedico solo al fútbol, cosa que no he podido hacer estos años atrás ya que lo tuve que compatibilizar con mis estudios y algunos trabajos para salir adelante", declara Marmolejo, que, sobre todo, aparte del fútbol, destaca que "estoy viviendo una experiencia enriquecedora a nivel cultural, uno de mis objetivos al salir de Málaga era afianzar otro idioma y lo estoy consiguiendo con el inglés, los avances que hago me motivan para seguir aprendiendo". El portero malagueño se comunica en inglés y espera mejorar en el futuro el sueco, lenguaje que utiliza de forma puntual en el césped.

Fran Marmolejo aprovechó el parón de selecciones para volar a la Costa del Sol y ver a su familia que vive a tantos kilómetros de distancia. "Soy yo el que me desplazo a Málaga, pero para mí no es prioritario ni tengo la necesidad de que me visiten, aunque las Navidades sí las paso en Málaga", afirma Marmolejo, que suma su segunda temporada en el Jönköpings, donde la competición entra en su fase final y el equipo sueco se juega la permanencia en la Primera División.

A lo largo de esta campaña, el guardamenta malagueño no disfrutó de la regularidad que hubiera deseado, sin embargo los dos últimos duelos antes del parón fue titular. "Al inicio del curso el entrenador apostó por el portero de la ciudad, que además es internacional sub 21 con Suecia, pero con el paso de los meses he seguido trabajando y está dando sus frutos", indica el meta nacido en Coín, a la par que espera continuar bajo palos la próxima jornada. A pesar de estar en una posición que conllevaría la disputa de una promoción de descenso, Marmolejo sostiene que "el equipo está trabajando bien, el vestuario está unido y concienciado en lograr la permanencia, demostraremos que tenemos nivel para mantenernos en la categoría". El Jönköpings encara un tramo decisivo con el objetivo de evitar ese cruce de promoción, lo que supondría alargar un poco más la temporada del guardameta malagueño.

También conviene remarcar que el equipo sueco ascendió hace un par de temporadas a Primera, por lo que "es un club con un presupuesto austero y humilde, así que los ingresos no son muy elevados, equivaldría a un Segunda B en España", como señala el portero.

Marmolejo inició esta aventura junto a otros dos compañeros y amigos malagueños, Cala y Álex Portillo, pero el primero de ellos decidió regresar a Málaga este verano para enrolarse en las filas del Antequera. "Mi etapa con Cala en Suecia fue magnífica porque nos conocíamos del filial del Málaga. Es un chico activo y era un poco el creador de planes para ir a un sitio u a otro, se le echa de menos", manifiesta.

En referencia a Álex Portillo, el meta que jugó en el Marbella, El Palo o el Écija recalca que "es un central que tiene unas cualidades tremendas, es cierto que la tendencia de nuestro entrenador es de mantener el bloque de jugadores que lograron el ascenso a Primera y hacerse un hueco no es fácil, ahora mismo no cuenta con él como titular indiscutible pero poco a poco está entrando en los partidos y espero que disfrute de continuidad ".

Marmolejo se siente muy feliz en Suecia disfrutando del fútbol y adquiriendo nuevos conocimientos a diario que le forman como persona, así que a corto plazo no se plantea retornar a Málaga para jugar en algún club de la provincia. "Ahora mismo estoy muy contento en Suecia, la vida es distinta pero me he adaptado muy bien, me costó al principio al salir de mi zona de confort, pero siempre hay que mirarlo por el lado positivo, sacando beneficio de la convivencia, conocer gente de fuera y tener reuniones con personas de diversas nacionalidades, lo valoro muchísimo". De este modo, el portero que pegó sus primeros toques en Coín, y no precisamente de portero, disfruta al máximo de la aventura que le ha brindado el fútbol como un método de constante aprendizaje.