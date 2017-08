Arévalo es el rey de la marchaBeitia, premiada por la IAAF

Ruth Beitia, campeona olímpica de altura en los Juegos de Río 2016, recibió el premio International Fair Play de la IAAF por su gesto de consuelo a la italiana Alessia Trost cuando ésta quedó eliminada en la clasificación de los campeonatos del mundo.

"Estoy sorprendida y orgullosa de este premio de la IAAF. Llevo 32 años dedicada a este deporte. Todo lo que soy se lo debo al atletismo. No creo que haya sido por un gesto bonito o feo, sino por un gesto humano que siempre he tenido con mis compañeras", declaró la capitana del equipo español, que terminó duodécima en la final de los Mundiales de Londres.

Beitia consoló durante varios minutos en plena pista a la atleta italia, que lloraba tras su eliminación, en una emotiva escena recogida por el videomarcador del Estadio Olímpico de la capital británica.

Trost, explicó Ruth, "pasó tiempos muy difíciles este año, porque hace sólo dos semanas falleció su entrenador de toda la vida, lo que hizo que llegase a Londres muy tocada".

"Nos llevamos muy bien. Al día siguiente me mandó un mensaje cariñoso para decirme que había sido un gesto precioso por mi parte y que se alegraba mucho de mi pase a la final", señaló Beitia, que recibió el trofeo de manos del presidente de la IAAF, Sebastian Coe, y en medio de los aplausos que le dedicó la grada.

La cántabra aseguró que, tras quedar última en la final de salto de altura, le costó dormir, pero no más que el día de la clasificación. "Ya me siendo tranquila, plena y sobre todo muy querida por todos, especialmente por los que han estado junto a mí en estos cinco meses, que han sido muy duros, pero de los que también he aprendido", concluyó.