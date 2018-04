Argentina, siguiente estación

Carlos Cabezas no descansa. A sus 37 años, el base malagueño aún se siente con fuerzas para emprender una nueva aventura. Tras unos meses en el Guaros de Lara venezolano, sus actuaciones en la Liga Sudamericana y la Liga de las Américas le han abierto un interesante nicho de mercado en el cono sur. Ficha hasta final de temporada por el Club Regatas de Corrientes (Argentina). La fase regular de la pujante LNB dura hasta principios de mayo y de ahí se inicia el play off por el título.

Cabezas se enfrentó el mes pasado en la Liga de las Américas al cuadro argentino, que buscaba un nuevo base tras cortar, paradójicamente, a otro ex jugador del Unicaja, Gerald Fitch. Y echó al ojo al jugador malagueño, que se muestra ilusionado por emprender otra etapa cerca de la tierra de sus raíces uruguayas. Corrientes es una de las ciudades más grandes del norte de Argentina. Tiene 350.000 habitantes y limita con Paraguay con la frontera natural del río Paraná.

Jugué contra ellos y la impresión fue muy buena, Herrmann me habló maravaillas

El malagueño toma hoy un vuelo desde Madrid para aterrizar mañana en Argentina. Desde que regresó desde Venezuela hace unas semanas ha seguido entrenando y está en buen momento físico tras competir con el Guaros de Lara, con el que ganó la Liga Sudamericana y se quedó en las semifinales de la Liga de las Américas. Se espera, incluso, que pueda jugar este viernes contra el líder, el San Lorenzo de Almagro. La LNB cambió su formato hace un par de años. Tiene 20 equipos y los 16 mejores se meten en el play off por el título, que se disputa en eliminatorias desde octavos de final. A 10 jornadas del final de la temporada regular, el Club Regatas es décimo con un balance de 14-14.

"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa. Jugué contra el Club Regatas el mes pasado y la impresión fue muy buena. La experiencia en Venezuela fue buena y desde aquí mostraron interés y me gustaba la idea de jugar en Argentina", decía Carlos Cabezas antes de partir rumbo a Argentina: "Conozco a Paolo Quinteros, con el que jugué en Zaragoza. Tengo buena relación con él y está fino. He hablado con Walter Herrmann y me contó maravillas tanto de la ciudad como del club, tiene prestigio en Argentina. También hablé con David Doblas, que está jugando en Argentina, y está muy satisfecho". El Regatas quedó tercero en la reciente Liga de las Américas. Fue campeón de Liga en 2013 y el año pasado subcampeón.

Una nueva aventura, pues, para Cabezas, campeón del mundo y de Europa con España y de Copa y Liga con el Unicaja. Con 37 años aún tiene hambre por prolongar su carrera baloncestística. Le espera la aventura argentina.