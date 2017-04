El Argüelles pondrá el extra del UMA ante el O Parrulo

La ciudad de Antequera se vuelca hoy con el fútbol sala para regresar a la élite. En vías de ello está el UMA, al que el O Parrulo ha puesto contra las cuerdas tras llevarse el primer partido en Ferrol, y que hoy necesita sin excusas la victoria para seguir vivo en la primera ronda de estos play off de ascenso. Los de Moli se miden al conjunto gallego desde las 20:45 con una suerte de factor cancha favorable. El Fernando Argüelles será el encargado de poner el empuje al cuadro universitario en su persecución del sueño del regreso a la élite nacional.

El trabajo a lo largo de la semana, tras la derrota en A Malata por 3-1, ha tenido una carga sicológica importante para aliviar la presión que la eliminatoria, al mejor de tres partidos, ejerce ahora sobre el UMA Antequera. "No nos queda otra. Es ganar o ganar, porque ya no da tiempo a rectificar nada. Puede ser el último partido si no ganamos y continuar es nuestro deseo intentando ganar el viernes. Nos han dado la responsabilidad a nosotros y tenemos que ser responsables con nuestras armas para saber ganar el choque", remarca Moli, que hace un llamamiento a su afición: "El público es fundamental igual que ocurrió con ellos. Iban 0-1 perdiendo en el primer tiempo y los llevó en volandas. Eso es a lo que estamos acostumbrados con nuestra afición. Es incondicional y participa con nosotros en la victoria. Sabemos las armas fuertes de ellos, las conocemos, no podemos relajarnos. Tenemos que estar muy concentrados durante todo el partido, cuidado con los pequeños detalles. Ser un grupo, un equipo, una piña y tener mentalidad ganadora, es lo que nos queda".