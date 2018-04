El Argüelles retoma la palabra

Llega un encuentro trascendental para el nuevo objetivo del Los Dólmenes Antquera. El liderato, o lo que es lo mismo, el ascenso directo a la Liga Asobal. No es fácil, el equipo todavía no depende de sí mismo. Todos los jugadores tienen los pies en el suelo, pero la meta de acceder al play off ya es efectiva y se ha roto el techo. Habrá que ir a por todas hasta el final de la liga, aunque la cuestión sigue presente: ¿Fase o ascenso directo?

El Torrelavega visitará a los verdes con un objetivo parecido, ya que el conjunto cántabro se encuentra inmerso en la lucha por estar presente en el sector de ascenso, lo que hará de este choque un partido de altos vuelos con aspiraciones a dar el salto a la élite. El envite dará comienzo a las 18:30 horas en el Pabellón Fernando Argüelles, donde se espera un gran ambiente en las gradas para llevar a los antequeranos hacia una victoria que puede ser clave.

La plantilla se ha ejercitado de martes a viernes, combinando sesiones de físico con el trabajo técnico-táctico, ejercicios de recuperación y el ensayo previo al choque. Los jugadores se encuentran en buen estado físico excepto Juanma Cabrera, que continúa con algunos problemas en los ligamentos, y Guille de la Sierra, que padece dolencias en el hombro.

El Torrelavega ocupa el séptimo puesto de la tabla con 28 puntos, a 10 del Conservas Alsur Los Dólmenes, que se sitúa en el segundo lugar acumulando un total de 38. Los cántabros llegan al Argüelles tras cuatro derrotas consecutivas, una situación de la que pretenden salir lo antes posible. Los de Antequera, por su parte, miran hacia arriba pensando en continuar con la senda de la victoria tras haber salvado una recta de dos partidos consecutivos fuera.