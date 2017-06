Arranca el nuevo Marbella

El primer y esencial paso para el nuevo Marbella está dado: tener una cabeza visible al frente. El elegido para ello, Fernando Estévez, quien se sentará en el banquillo del Municipal para entrenar al cuadro blanquillo durante esta temporada con opción a otra más según objetivos. Ayer fue presentado en sociedad para marcar las que serán las líneas maestras marbellíes en un año que se pretende que sea ilusionante, después de la decepción final este último curso.

Junto a Alexander Grinberg, el ex entrenador de equipos como Almería B o Loja puso en valor seguir una filosofía clara. "Los equipos que he entrenado se identifican muy bien, por ser protagonistas, dominar el balón, llevar la iniciativa y someter al rival en campo contrario. Es el perfil con el que conseguimos el ascenso y casi jugamos el play off a Segunda", apuntaba en referencia a su estancia en el Guijuelo, con el que fue quinto hace dos temporadas. Y en ese mismo sentido insiste: "Quiero un equipo que tenga una seña de identidad, que sea identificable desde fuera como un equipo que tenga una seña de identidad, que sea reconocible desde fuera tanto en ataque como en defensa y que se reconozca el trabajo con chavales de la cantera. En estos tiempos es importante apostar por gente de la casa para identificar a la gente con el club".

El técnico granadino firma por un curso con opción a otro más según objetivos

La apuesta por la casa era una de las premisas por las que se apostaba tras la incorporación de Jorge Rodríguez de Cózar como director deportivo. Hay sintonía con el técnico en ese aspecto, afirma el preparador granadino que se siente "escuchado, Jorge me conoce y sabe cómo trabajo y hay buena sintonía para que haya un trabajo de garantías". Además, detalla el club, están en marcha los contactos con los futbolistas en plantilla para ofrecerles la continuidad o comunicarles que tendrán que buscar otro destino.

Estévez apuntaba en su presentación que "ojalá pudiera ser posible mantener el bloque de la pasada temporada, pero por el presupuesto será complicado". En cualquier caso, destaca el granadino que hay unas directrices claras respecto a las incorporaciones: "Buscamos futbolistas que quieran crecer en este proyecto, que cuiden el aspecto extradeportivo y su imagen, que tengan calidad y que sean jugadores que tengan predisposición a trabajar en equipo".

Junto a Fernando Estévez estará en el banquillo como segundo entrenador el ex jugador del Marbella José Mari Isaac. Asimismo, continúan las gestiones para que en en las próximas semanas se haga oficial la configuración definitiva del resto del cuerpo técnico blanquillo.