El Asisa Alhaurín de la Torre asciende a Liga Femenina 2

Málaga se hace un hueco en el baloncesto femenino español. Lo hace con el Asisa Alhaurín de la Torre, que selló su ascenso a Liga Femenina 2. Las de Francis Trujillo se impusieron al Adareva (57-56), gran favorito antes del comienzo de la fase, y pegan el salto. Mañana (11:00) se darán un homenaje en Los Guindos ante el Náutico Tenerife en la última jornada de la fase de ascenso.

Tras vencer con contundencia al Unicaja el viernes, las alhaurinas hacían frente a otro reto de altos vuelos. No sufren vértigo las de Trujillo, que demostraron una madurez plausible en el momento más trascendental de la temporada. Las canarias abrieron brechas cercanas a los 10 puntos, pero las malagueños no se marcharon mentalmente del encuentro. Comprimieron en la entrada del último cuarto y supieron manejarse mejor en los instantes decisivos. Débora León, que había cometido un par de pérdidas en las jugadas anteriores, robaba un balón y anotaba la jugada decisiva. No acertaría el Adareva en las acciones posteriores y el ascenso se quedaría en la provincia.

Más de una década después Málaga vuelve a tener un equipo en Liga Femenina 2. El Asisa Alhaurín de la Torre recoge el testigo de aquel Universidad de Málaga.