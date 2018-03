Asuntos de matrimonio

Más que algunos nombres destacados que se citaban en el asfalto, a escasos minutos del inicio de la 28ª Media Maratón de Málaga el protagonista era el cielo. Que dejaba caer una fina lluvia que a su vez dibujaba un paisaje de lo más variopinto. Decidió la organización, con planes en mano, seguir adelante y le salió cara. Cayó agua cuando no estaba previsto que lo hiciera y se alzó con la prueba un tipo que aparecía en exiguas quinielas. Mounir Elouardi rompió los pronósticos para reinar en la algarabía, proclamándose rey ante el tirano de Málaga, El Mouaziz, que entró en séptimo lugar. El marroquí del Fundación Unicaja Jaén cambió de ritmo y Cristóbal Ortigosa, el atleta malagueño de más pujanza en la actualidad, solo pudo limitarse a ver como la cinta de la meta se partía en su abdomen.

El de Villanueva del Rosario entró cinco décimas después, de las cuales se maldecía con los flashes apuntándole a escasos centímetros. Ese agrio sabor de haberlo visto tan cerca, pero también tan lejos. Algo después entró Javier Díaz Carretero, que volvió a cumplir expediente. Pocos resbalones se le pueden achacar al de San Pedro en la capital de la Costa del Sol. Ayer le faltó gasolina para poder disputar la victoria, pero se lo guarda como enseñanza para su verdadero objetivo de la temporada, el Campeonato Mundial Máster que se celebra en Málaga el próximo septiembre.

Cornelia Moser se alza con la plata en mujeres, siendo el bronce para la olímpica Petterson

"Estoy contento. Desde la salida controlé la carrera esperando el último kilómetro. En los 400 metros finales hice un esprín y nadie me alcanzó", decía con aparente calma poco después de congregar los aplausos del Ciudad de Málaga Elouardi, que explicaba con facilidad el momento donde se encumbró: "Me esperé detrás de Ortigosa y Carretero y me la jugué en el esprín final. Pensé 'si me ganan están más fuertes'".

Arrebató la corona a El Mouaziz, que de haber vencido se hubiese apuntado su octava media capitalina. Arrastra el del Cueva de Nerja-UMA problemas en los isquios, que parecen no remitirle. Se lesionó el pasado noviembre en Motril y aún está en la etapa de puesta a punto. No se encuentra aún el marroquí en el tope para marcar ese ritmo demoledor que la caracteriza, también la nieve en el Atlas africano le ha impedido entrenar como le gusta. Dos puestos por detrás entró el malagueño Mario García.

En féminas venció Nazha Machrouh, que se acordaba de su marido, que minutos antes había sido el héroe. "Estoy contenta por mí, pero también por mi marido", comentaba. Un matrimonio que lleva cerca de una década en la localidad granadina de El Padul, donde ahora pulen jóvenes talentos. Su niña les vio desde la grada.

Por detrás entró Cornelia Moser, que se estrenó en la prueba con contundencia. El tercer lugar lo ató Jess Draskou-Petterson, que había vencido en la edición anterior. A la atleta olímpica le faltó fuelle en los compases finales para alcanzar a las dos primeras.

Salvando la lluvia, y con algunos matices organizativos por mejorar, Málaga volvió a sacar músculo. La ciudad se inundó con 7.500 corredores, el tope previsto por la organización para prever de un servicio de calidad. Ahora toca seguir haciendo camino para el gran momento, Málaga 2020.