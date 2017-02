El Atlético Málaga continúa soñando (1-3)Andalucía brilla con seis goles de malaguistas

Tuvo que sufrir y remontar el Atlético Málaga de Raúl Iznata para sumar tres puntos de oro en su visita al Santa Teresa (1-3). El encuentro, que se puso cuesta arriba hasta el segundo acto, sirvió para que el equipo blanquiazul siga soñando con el sueño del ascenso, ya que están a un sólo punto del Granada, que juega hoy.

Fue en el minuto 11 cuando las de Badajoz anotaron el 1-0. Para colmo, Iznata se vio obligado a realizar dos tempranas sustituciones en los minutos 32 y 40. Afortunadamente, el encuentro se marchó al tiempo de asueto con las opciones intactas para las malaguistas, que salieron de vestuarios con las ideas mucho más claras.

Tanto que a los cuatro minutos de la reanudación lograron situar las tablas en el marcador gracias a un tanto de Patricia Marín. Ese gol cambió el panorama por completo y apenas diez minutos más tarde, Laura obraba la remontada momentánea. Ese gol obligó al Santa Teresa a arriesgar para lograr la igualada, algo que aprovechó Estefanía Moreno para marcar el definitivo 1-3 con una gran vaselina.

La localidad malagueña de Cártama fue epicentro del fútbol masculino autonómico en categorías sub 16 y sub 18. La cita dio un plus para los representantes malaguistas que fueron autores de seis de los nueve goles que lograron entre ambos conjuntos ante Canarias. Hoy, nuevo duelo ante Navarra.

En la mañana de ayer se disputaron los encuentros enmarcados en la segunda fase del Campeonato Nacional de fútbol de selecciones autonómicas y que da acceso a las semifinales del mismo.

El combinado andaluz sub 16 actuó primero y saldó el encuentro con un favorable 3-0. Roberto y el malaguista Andrés Jiménez con dos tantos, fueron los autores de los goles. Christian, David Bonilla, Eugenio, Ismael Casas, Ramón Enríquez y Rubén representaron también al Málaga.

La sub 18 fue más allá con un contundente 6-1. El lateral Robles, con doblete, Bonilla y Yousef hicieron goles con sabor blanquiazul. Viedma y Yousef completaron el set. Meléndez, Álvaro Fernández y Hugo Vallejo completaron la lista de malaguistas.