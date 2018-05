El Atlético Malagueño se mide al mejor 'sparring' posible

Tres equipos malagueños implicados en los dos partidos que hoy se juegan en la jornada 41 del Grupo IX de Tercera División. Además, será un duelo entre los dos primeros y un derbi malacitano. Poca broma.

A. Malagueño-Almería B (18:00)

El Atlético Malagueño recibe al otro gallito de la categoría, que curiosamente también es un filial, el del Almería. Los de Dely Valdés no se juegan nada, pero eso no lo convierte ni mucho menos en un partido descafeinado. Porque los malaguistas necesitan seguir creciendo para lo que se le viene encima. Saben bien lo duro que es el play off de ascenso a Segunda División B, donde cada año suele tropezar el conjunto malaguista. No es mal sparring el Almería B, que marcha segundo clasificado con 85 puntos, pero con 94 tantos a favor (cuatro más que el Malagueño) y 30 goles recibidos (dos más que los de Dely). Los rojiblancos no pueden alcanzar al líder pero tampoco peligra su segunda posición. Se espera un gran espectáculo.

Rincón-Torremolinos (18:30)

Este sábado se cierra con un derbi de dos equipos que tienen muchísimo mérito. Está el Rincón de Francis Bravo, un equipo con sello y que hace mucho que hizo sus deberes. Con sus 52 puntos está en mitad de la tabla. No han sido tan tranquila la temporada para el Juventud de Torremolinos, pero los verdes también ataron matemáticamente la permanencia y pueden decir que han sido un hueso duro de roer para los rivales fuertes, especialmente en El Pozuelo, donde pincharon Malagueño y Jaén entre otros.