El Atlético apela a Griezmann en Roma

El regreso de Griezmann, después de dos partidos de sanción en la Liga, rearma al Atlético para la visita a Roma, el reinicio del gran desafío de los rojiblancos: la Champions, único título que se le ha resistido aún al equipo de Simeone.

En cuatro años, todos como primero de su grupo en la primera fase, dos finales (2014 y 2016), unas semifinales (2017) y unos cuartos de final (2015), cada una de ellas derrotado por el Real Madrid, resumen los méritos del Atlético en una competición en la que ya, sin duda, está entre los mejores, pero aún no tiene títulos.

Es una vez más la ambición del equipo rojiblanco, que retoma ese enorme reto desde el grupo C, en el que también compiten el Chelsea y el Qarabag, y desde el Olímpico de Roma, el escenario que acogerá la vuelta de Griezmann, directo al once de Simeone; un indiscutible plus ofensivo para un equipo que apenas generó ocasiones ni tiró a portería en el empate sin goles del pasado sábado en Mestalla. La duda es quién será su compañero en la delantera. Hay cuatro opciones: Fernando Torres, suplente en los dos últimos choques; Gameiro, reaparecido ya de su operación de pubalgia ante el Valencia; Correa o Vietto, la pareja titular los dos últimos duelos. En otras líneas se prevén más cambios, como que entre Godín.

Se trata de un partido mucho más clave de lo que se presupone a una primera jornada, porque un triunfo en Italia sería un veloz golpe de efecto y una reafirmación del papel de favorito que asume el Atlético. También lo avalan los precedentes, con dos duelos con sendos triunfos (2-1 y 1-2 en los cuartos de final de la Copa de la UEFA 1998-99), y las estadísticas, que aportan algún dato para el optimismo: sólo una derrota en sus últimos 20 duelos como visitante.

Enfrente, la Roma, de vuelta a la Liga de Campeones una temporada después. No tuvo desgaste este fin de semana, ya que su duelo liguero contra la Sampdoria fue aplazado por amenaza de lluvia, pero al mismo tiempo lleva 17 días sin disputar un partido oficial y eso puede suponer una incógnita.

Su técnico, Eusebio di Francesco se encomendará a su habitual 4-3-3, un módulo que se basa en la rápida circulación del balón y en la velocidad de los extremos. Con su fichaje estrella, el checo Patrick Schick baja por lesión, su mayor amenaza está en el tridente ofensivo liderado por Dzeko, que marcó 39 dianas el año pasado, con Perotti y Defrel como extremos.

Roma:Alisson; Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Perotti, Defrel y Dzeko.

Atlético:Oblak; Vrasljko, Giménez, Godín, Filipe; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.

Árbitro:Milorad Mazic (Serbia).

Estadio:Olímpico (20:45).

A un día de debutar en la Champions, el Bayern Múnich reaccionó molesto a las críticas de Robert Lewandowski a los fichajes del club. "Lamento sus declaraciones. Ya tras el partido ante el Friburgo (último del pasad curso) lanzó reproches falsos contra sus compañeros por no haberlo apoyado suficientemente", comentó el presidente de la junta directiva del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

La UEFA negó "de forma categórica los supuestos comentarios atribuidos a su presidente, Aleksander Ceferin en L'Equipe" y garantizó "la plena independencia del Comité de Control Financiero". El diario publicó de una frase pronunciada por Ceferin en la Asociación Europea de Clubes (ECA): "Si quiero ser tan popular como Michel (Platini), sé que tengo que excluir al PSG de las competiciones europeas".

El Crystal Palace anunció la destitución del técnico holandés Frank de Boer tras apenas cuatro partidos en el cargo, lo que le convierte en el entrenador que menos duró en su puesto en la historia de la Premier, con 4 derrotas y sin marcar un gol. De Boer llegó al banquillo del Crystal Palace hace exactamente 77 días. Roy Hodgson es el favorito para suplirlo.