Azahara apunta alto

No pudieron empezar mejor las cosas para Azahara Muñoz. Tras arrancar el jueves a buen tono, la sampedreña rayó ayer a gran nivel para cuajar una vuelta de 67 golpes (-4) que le permite situarse cuarta en el Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, que se disputa en la localidad barcelonesa de Sitges. Con una tarjeta total de 136 impactos (-6), sólo dos la separan del liderato que ostenta la también española Nuria Iturrios, con ocho bajo par.

A pesar de iniciar su recorrido al Club de Golf de Terramar con dos bogeys casi consecutivos, se repuso para firmar seis birdies, tres de ellos seguidos. Buena forma de presentar su candidatura al triunfo en esta cita del Ladies European Tour, en la que empata en esos 136 golpes con la sueca Anna Nordqvist.

No obstante, Azahara no es la única costasoleña en liza. La marbellí Noemí Jiménez no tuvo mucha fortuna y retrocedió en la clasificación. Aunque se situó en el top 20 en la primera jornada, ayer sufrió con cuatro bogeys que invalidaron tres birdies en los hoyos cuatro, seis y 16, plasmando en su tarjeta 73 impactos (+2) y sumando así 143 (+1), lo que la sitúa en el puesto 49.

Lejos de España, concretamente en China, está Alejandro Cañizares. El golfista afincado en Málaga apenas pudo completar cuatro hoyos con un birdie en el Shenzen International, suspendido hasta esta madrugada por fuertes tormentas, y donde es 39º.