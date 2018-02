El United ha vuelto

El Manchester United es uno de los clubes más temidos del fútbol mundial. Rico como pocos, plagado siempre de estrellas y con un estadio lleno de mística e historia. En los últimos años, sin embargo, perdió terreno en la Liga de Campeones. Tanto que disputará ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán su primer partido de la fase del KO de la Champions en casi cuatro años. En la temporada 2014-15 no se clasificó para competiciones europeas, en la siguiente cayó en la fase de grupos y en la 2016-17 disputó la Liga Europa, un torneo que acabaría ganando y dándole el billete para la actual Champions.

"Estar en estas instancias es algo que se debería esperar de nosotros", afirmó el capitán de los Red Devils, Michael Carrick. "Debería ser nuestro estándar. Deberíamos estar todos los años en esta competición y luchando por las últimas rondas. Es el lugar al que pertenecemos y deberíamos estar ahí año tras año".

En la era de Alex Ferguson, que entrenó al equipo de Old Trafford entre 1986 y 2013, el United ganó dos títulos, llegó a otras dos finales y alcanzó las eliminatorias en 15 ocasiones. Pero todo eso cambió desde que el escocés se retiró. En la primera temporada post-Ferguson, el United de David Moyes llegó a los cuartos de final de la Champions, pero no pudo clasificarse para el mayor torneo de clubes en los dos años siguientes.

Pero la Liga Europa lo ha puesto otra vez en la élite y ya en la fase de grupos demostró estar hambriento: cinco victorias en seis partidos, con 13 goles a favor y apenas dos en contra.

El extremo Ashley Young cree que no hay razones por las que el United no pueda regresar a sus días de gloria. "Por supuesto que podemos ganar la Champions", señaló en Sky Sports. "Uno no juega un torneo para no ganarlo. Es lo que vamos a intentar en cada uno de los partidos que disputemos".

El United nunca se midió al Sevilla y José Mourinho afronta el duelo de ida con muchas incógnitas. Phil Jones, Marcos Rojo, Fellaini e Ibrahimovic no se recuperarán a tiempo de sus respectivas lesiones. Marcus Rashford, Antonio Valencia y Ander Herrera están entre algodones, pero deberían estar en forma tras descansar el sábado en el partido de Copa ante el Huddersfield.

Una de las grandes preguntas es qué hará Mourinho con Pogba. El fichaje más caro de la historia del club se perdió el duelo del sábado aparentemente por una enfermedad, pero medios locales especularon con que fue un castigo de Mourinho. El luso no está contento con el rendimiento del francés.

El lateral Valencia se mostró "muy feliz de ser parte de esta eliminatoria". "Sevilla es una ciudad maravillosa y estamos absolutamente concentrados en el partido de mañana. Creo que haremos un muy buen trabajo y nuestros aficionados se irán muy contentos". El ecuatoriano se sinceró: "He visto algunos partidos del Sevilla y estamos preocupados por algunos de sus jugadores. Pero estamos seguros de nosotros", concluyó.