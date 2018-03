A Badajoz en busca del control

El Nuevo El Vivero pondrá a prueba una vez más al Marbella. Está en juego el liderato y esa dinámica tan fina que está alcanzando el equipo de Fernando Estévez, con 11 encuentros consecutivos sin caer derrotado: cuatro empates y siete victorias. Números que les han aupado a ese trono, en lo más alto de la tabla.

La posición en la clasificación del Badajoz es engañosa. 12º con una muy positiva racha en las últimas fechas. En casa es un equipo muy correoso y sólido, tan sólo ha perdido una vez esta temporada, ante el Melilla el 17 de septiembre (0-2). Esto lo sabe muy bien Estévez, que reconoce que es "una de las salidas más complicadas que tenemos". "Llegan en una posición cómoda y firmando una gran segunda vuelta. Es un equipo muy competitivo y fuerte en casa y vamos a tener un partido en un contexto parecido al del Cartagena. Es un equipo defensivamente muy fuerte, con una presión alta y que manejan bien la salida tras recuperación", explicaba el técnico alabando a su rival de hoy en El Vivero (17:00) ante el que tendrán "que rozar nuestra mejor versión para sumar en Badajoz".

El Badajoz solo ha perdido un partido en El Vivero esta temporada

Sobre los nueve partidos que restarán tras el duelo ante el Badajoz, el técnico comentó que no mira "el calendario porque no sé qué va a pasar la semana que viene. No me planteo nada más que el partido del Badajoz. Es mi discurso y soy coherente con eso día a día".

Sobre su equipo afirmó que los ve "con la cabeza serena y fría" y que encontró "una buena muestra de lo que puede dar el equipo en situaciones de estrés en el partido de Cartagena y esa es la mayor garantía que podemos tener para afrontar estos diez últimos partidos desde la tranquilidad que da saber a lo que se juega".

Pese a no poner en duda que su equipo va a por los tres puntos en Badajoz, reconoció que "todo lo que sea sumar de aquí al final de la temporada es importante. No podemos creernos que lo vamos a ganar todo, pero si nos parecemos al equipo estas semanas estaremos más cerca de ganar".

Estévez contará con tres bajas importantes para este partido: Lolo Pavón, Chus Hevia y Luis Rioja. El primero fue operado esta semana y se incorporará pronto a los entrenamientos, al igual que Hevia, que hace carrera continua y puede incorporarse al grupo esta misma semana.