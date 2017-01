El Barcelona planta a la FIFA

El argentino Lionel Messi y el resto de futbolistas del Barcelona que fueron invitados a la gala de la FIFA no acudirán finalmente a Zúrich, anunció hoy el club azulgrana.

Según el Barcelona, el club tomó la decisión para "priorizar" la preparación del encuentro del miércoles de Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao.

"El Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la gala The Best FIFA Awards, en Zúrich, no se desplacen", anunció el Barcelona, que necesita remontar un 2-1 ante el Athletic para avanzar a los cuartos de la Copa.

Messi, estrella del Barcelona, está nominado a mejor futbolista de mundo en 2016 junto al portugués Cristiano Ronaldo, el gran favorito, y al francés Antoine Griezmann.

Además de Messi, había otros tres futbolistas del Barcelona invitados a la gala, los españoles Andrés Iniesta y Gerard Piqué y el uruguayo Luis Suárez. El Barcelona estará representado en Zúrich por varios directivos, entre ellos el presidente, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre y el secretario técnico Robert Fernández

El breve comunicado del club finalizó así: "El Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la gala de hoy. El club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios 'The Best'".

El anuncio coincide con un momento difícil para el conjunto de Luis Enrique, que el domingo empató 1-1 ante el Villarreal para quedar en la Liga española a cinco puntos del Real Madrid, que además tiene un partido menos.

El próximo objetivo azulgrana es la Copa del Rey, donde cayó 2-1 ante el Athletic de Bilbao en el encuentro de ida de los octavos de final.