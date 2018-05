Bautista, Carreño y Verdasco avanzan pero Munar cae ante Djokovic

Los españoles Roberto Bautista, Pablo Carreño y Fernando Verdasco avanzaron este miércoles a la tercera ronda del Abierto de tenis de Francia, mientras que Jaume Munar se despidió del torneo parisino al caer con Novak Djokovic.

Bautista, décimo tercer preclasificado de Roland Garros, se deshizo sin problemas del colombiano Santiago Giraldo con parciales de 6-4, 7-5 y 6-3, y se medirá en la tercera ronda ante Djokovic. El nacido en Castellón vive un momento muy particular por la muerte de su madre, ocurrida hace unos días. Sin embargo, Bautista ha encontrado fuerzas para centrarse y desplegar su juego en la arcilla parisina, en la que ya llegó dos veces a octavos de final.

"Todo va ligado a la vida del tenista, y está claro que cuando hay problemas fuera de la pista tienes que hacer un esfuerzo extra para poder estar concentrado", explicó tras su victoria. "También ayuda haber podido salir de casa, tener la mente esta semana en Roland Garros y no en lo que ha sucedido, (...) al final hay que seguir adelante, mi vida es el tenis, son los torneos, y en cuanto he podido he vuelto a mi rutina", detalló Bautista, que habló también de su choque ante el serbio.

El español venció a Djokovic solo en una de las siete veces que se enfrentaron. En París se cruzaron hace dos años, con victoria en cuatro sets del ex número uno del mundo, que a la postre sería campeón esa edición.

"Creo que tengo que continuar pensando en mí, haciendo un partido más lineal emocionalmente, como el de hoy, espero sentirme un poco mejor en pista, (...) seguro que será un partido duro", señaló.

En tanto, Munar cayó 7-6 (7-1), 6-4 y 6-4 frente a Djokovic, pese a ofrecer una interesante resistencia en varios momentos del partido, como el primer set. El jugador de 21 años, que había vencido a David Ferrer en la primera ronda en cinco mangas, se recuperó de un quiebre tempranero y obligó al desempate.

Sin embargo, Munar resistió poco más después de eso y cedió finalmente ante Djokovic, campeón en París en 2016.

Por lo demás, también llegó a la tercera ronda Carreño, que derrotó 7-6 (7-0), 7-6 (7-2), 3-6 y 6-4 al argentino Federico Delbonis. Carreño, décimo preclasificado del torneo, buscará un lugar en octavos de final ante el italiano Marco Cecchinato, que dejó en el camino a su tocayo argentino Marco Trungelliti.

"El juego de Delbonis siempre me ha costado mucho, es un zurdo que tiene mucha palanca, que tira con mucho peso, sabía que iba a ser duro pero que había que luchar hasta el final", explicó Carreño.

Después de perder el tercer set, el español ajustó su juego y pudo finalmente cerrar el partido en tres horas y 17 minutos.

"Empecé a animarme más, a ser más agresivo, a que me viera un poco ahí, y eso cambió la dinámica del partido", detalló.

Avanzó igualmente Verdasco, que firmó un cómodo triunfo en dos horas ante el argentino Guido Andreozzi. El madrileño, que sufrió en la primera ronda ante el japonés Yoshihito Nishioka, resolvió con rapidez en esta ocasión y venció con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 a Andreozzi, que había obtenido en primera ronda su primera victoria en un grande.

Verdasco, de 34 años, buscará un lugar en los octavos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó 6-7 (2-7), 6-4, 4-6, 6-4 y 10-8 al estadounidense Jared Donaldson. "He empezado el partido de una forma diferente que con Nishioka (...), hoy he estado siempre arriba en el marcador, al principio igualado pero en poco he conseguido hacer el primer break, me lo ha recuperado, ha vuelto a hacer el break y he ganado el set", analizó.

"En general me he encontrado bien tanto al saque como al resto, con cosas que mejorar y seguir trabajando, pero en general creo que he hecho un partido bastante completo", añadió Verdasco, 35 del ranking, que buscará su tercera victoria ante Dimitrov, al que venció hace unos meses en Indian Wells.

"Es un jugador con muchísima calidad y talento, (...) va a ser seguramente un partido muy duro, voy a salir con la mentalidad de dar mi 100 por ciento y ser agresivo desde el primer punto hasta el último", afirmó el español sobre su próximo.

En el cuadro femenino, Lara Arruabarrena no pudo hacer frente a la checa Petra Kvitova, que la derrotó con un 6-0 y 6-4 y se medirá en la próxima ronda con la estonia Anett Kontaveit.