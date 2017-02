Bea Puertas, gol de oro y doble aniversario

El deporte es caprichoso. Tiene un aura mágica intangible y etérea que lo rodea, que le da forma y sentido. Imperceptible para el ojo humano. Pero a veces se deja ver. El tanto del triunfo de Bea Puerta que dio el pase por segundo año consecutivo a la Fase Final de la Copa de la Reina del Rincón Fertilidad iba cargado de intencionalidad.

"Fue una pasada. Tuve la suerte que me tocara a mí pero hubiera sido igual si lo hubiera logrado cualquier otra compañera. Lo importante es que hemos pasado. No es solo ese último gol. Son muchos minutos en los que debemos estar concentradas y todo salió bien", señalaba Bea Puertas sobre la victoria ante Aula Valladolid.

"Quedaban 30 segundos cuando Diego [Carrasco] pidió tiempo muerto. La jugada que acordamos no nos funcionó. El balón me llegó con 30 segundos, decidí tirar, dio en el larguero y cayó a Paula que lanza y también lo estrella en el larguero. Justo cuando me estaba levantando me vino el balón y como quedaban muy pocos segundos lancé y lo logré", explicaba la primera línea una vez digerido lo que pasó en el Polideportivo de Carranque.

El 18 de febrero era su cumpleaños. Cumplía 21 primaveras el día que disputaba el trascendental partido que decidiría si ese grupo de chicas continuaría haciendo historia. El final del partido deparó una doble felicitación para la malagueña. Gol y cumpleaños. Se terminó de rizar el rizo cuando consumieron todo el éxtasis que generó la victoria: "La verdad es que después del partido, estuvimos hablando y pensando en frío y vimos que mi última operación del cruzado fue justo hace un año". Se cumplía un año de su segundo pase por el quirófano para su tortuosa lesión que la dejó fuera mucho tiempo. El deporte es caprichoso: gol decisivo, cumpleaños y aniversario que deja atrás su tediosa operación.