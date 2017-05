Benavides roza la épica

Pablo Martín Benavides se hizo más grande si cabe en la tercera jornada del Andalucía Costa del Sol Match Play 9. El malagueño, que llegó el martes a La Cala Resort dispuesto a disfrutar, terminó su aventura ayer en los octavos de final tras una actuación que casi da la sorpresa y que le dejó satisfecho por el trabajo realizado estos días.

"Estoy muy contento. Más allá de no pasar a cuartos de final, me marcho contento con mi juego", explicaba el golfista instantes después de caer en el cuarto hoyo de los octavos de final de este Andalucía Costa del Sol ante el irlandés Gavin Moynihan. El malagueño disputó con todo esos cuatro hoyos, cuatro oportunidades para hacerse más grande ante un público entregado que disfrutaba de estos play off.

Benavides era el único español que alcanzaba esta fase. Lo hacia tras derrotar en los dieciseisavos al holandés Maarten Lafeber. Pablo alcanzó a colocarse cuatro bajo par tras dos brillantes birdies y un estratosférico eagle que le llevaban a derrotar al tulipán en el séptimo hoyo.

"Lógicamente, me queda ese sabor de boca algo amargo por no haber ganado esta tarde. Pero me quedo con lo bien que estoy tocando la bola", manifestaba tras caer ante el irlandés, crecido por la mejoría en su juego y por el control que alcanzó con el club: "He vuelto a pensar un golpe y hacerlo, a controlar la bola. Hoy quizá lo que me ha faltado ha sido dejarme un par de opciones más reales de birdie y rematarlos. Así habría presionado más al rival. Pero estoy feliz. Ahora lo que toca es buscar la manera de volver a competir, ya que no tengo tarjeta para ningún circuito".

Tampoco lograron seguir en el torneo Carlos del Moral ni Scott Fernández, aunque estos perdían en la ronda matutina de dieciseisavos. Del Moral, valenciano afincado en Málaga, cedía ante el francés Víctor Pérez. Fue a remolque desde el primer hoyo, que perdió. Sin embargo, ganaba el octavo con un gran birdie y salía al último uno abajo sobre par y, con opciones de luchar algún hoyo más, finalmente ambos firmaban birdie al noveno y el ya medio malagueño se quedaba fuera.

El granadino Scott Fernández, tercer español en liza, llegó a ir por delante de Gavin Moynihan, el que en la siguiente ronda y tras vencer al andaluz, sería rival de Pablo por la tarde. Pero el irlandés, pasito a pasito, fue aprovechando las oportunidades hasta ganar la partida y dejar fuera a Scott por 3 y 1.

La jornada final de este Andalucía Costa del Sol Match Play 9 arranca hoy con los cuartos de final a las 8:00. Las semifinales serán a las 11:00 y la final a las 14:30. Los clasificados son el francés Robin Sciot-Siegrist, el finlandés Oliver Lindell, el irlandés Gavin Moynihan, el sueco Marcus Kinhult y los ingleses Aaron Rai, Tom Murray, Matthew Baldwin y Charlie Ford. De estos ochos saldrá el vencedor del torneo.