Betis y Leganés buscan la tranquilidad

El Betis y el Leganés, que acabaron 2016 decepcionados por sus eliminaciones en la Copa del Rey, arrancan el año en busca de un triunfo que los separe de la zona baja de la clasificación.

El equipo sevillano mejoró su rendimiento con la llegada al banquillo del Víctor Sánchez del Amo en sustitución de Gustavo Poyet, pero el equipo no logró disipar del todo las dudas y sigue en la lucha por alejarse del descenso.

El entrenador de los verdiblancos tiene para este choque algunas bajas significativas, como la de Joaquín, lesionado en el sóleo de la pierna izquierda, o la de Felipe Gutiérrez, quien tiene una afección en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tampoco está disponible Mandi, concentrado con la selección de Argelia para disputar la Copa de África. Otros dos jugadores, Fabián y Musonda, ya no están en la plantilla al abandonar el club en este mercado invernal.

Enfrente estará un Leganés que está dejando buenas sensaciones en su debut en Primera División. De momento ha sumado diez puntos de 24 posibles como visitante, pues doblegó a Celta, Deportivo y Granada y empató contra Las Palmas. Para este encuentro, la principal novedad estará en la portería con la presencia de Nereo Champagne. El argentino será el quinto inquilino de la portería pepinera esta temporada. Su debut se producirá debido a la baja de Herrerín, expulsado en la última jornada liguera previa al parón por las vacaciones de Navidad.

En el Benito Villamarín, la estrategia de Asier Garitano apunta a un once con cinco defensas y un apartado atacante en el que no estará Koné. Tampoco Szymanwoski, quien sólo ha completado un entrenado con el grupo y no llegará al choque, según avisó el técnico vasco.