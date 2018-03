El Betis guiña a Europa

El Real Betis recibe este jueves a la Real Sociedad (Benito Villamarín, 19:30, beIN LaLiga) con el reto de asaltar los puestos europeos o, al menos de momento, afianzarse en la séptima plaza ante un conjunto donostiarra con muchas bajas, pero obligado a redimirse y despertar en laLiga tras su eliminación en la Liga Europa.

Los verdiblancos, tras su último triunfo en el campo del Levante (0-2), están en un gran momento de juego y de resultados, con tres victorias en los cuatro últimos partidos ligueros; y vuelven al Villamarín con la idea de reencontrarse con el triunfo en casa, después del 3-5 que le endosó hace dos jornadas el Real Madrid.

Pocos están más confiados que Quique Setién, entrenador del Betis: "Lo de fumar es evidentemente una broma a la que damos continuidad. Habrá que ver qué es lo que fumábais vosotros, los incrédulos". Más allá de bromas, el técnico analiza así la situación de su equipo: "Nos encantaría disputar tres eliminatorias previas para jugar la Europa League, pero no sería fácil. Habría que pensar muchas cosas y planificar según esa situación. Tenemos que pensar en el día a día, nada más, ya veremos si esto es bueno o no".

Sobre las recientes palabras de Vincenzo Montella, entrenador del Sevilla, acerca de que el Betis no es rival para ellos en la pelea por entrar en Europa, Setién añadió: "No soy adivino. Soy respetuoso con las opiniones de los demás. No sé si será posible o no. Ni me preocupa. No me preocupa lo que diga Montella. No sé si al final tendremos que hablar de esto".

De la Rea Sociedad, apuntó: "Me preocupa en general su equipo, sus jugadores, cómo juegan al fútbol. No tienen ahora este punto que se esperaba de ellos, no han tenido una trayectoria estable pero es un equipazo por lo que propone y la calidad de jugadores extraordinarios, con un entrenador extraordinario".

La Real, por su parte, sigue en esta dura temporada, en la que sigue en la zona baja pero sin temer ahora mismo por la permanencia. Los cuatro de abajo siguen sin reaccionar y los puntos que saca a Levante y compañía parecen suficientes. El debate en el cuadro donostiarra se centra en el fichaje de Miguel Ángel Moyá. Así lo defendió Eusebio: "Teníamos que dar más compentecia. Teníamos posible hacer un fichaje, valoramos la lesión de Rulli y optamos por reforzarnos con Moyá, que es un portero que tiene un gran nivel y experiencia". Ahora mismo el cancerbero mallorquín tiene muchísimas opciones de ser titular en el Villamarín. Del partido en sí, el discutido entrenador realista, apostilló: "Tienen un buen equipo y está trabajado en todas sus líneas. Ellos siempre tienden a tener la iniciativa y el control del partido como nosotros".