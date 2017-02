Boicot a las empresas de Ernie Els después de que jugara al golf con Trump

Cientos de sudafricanos anunciaron en las redes sociales y en programas de televisión de medios locales un boicot a los vinos que produce el golfista sudafricano Ernie Els, después de que este jugara al golf en Florida con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Muchos de los mensajes muestran su decepción con esta leyenda del golf, ganador de cuatro grandes torneos durante su carrera, a quien algunos acusan de legitimar "el racismo, la islamofobia y la misoginia de Trump".

El boicot promovido contra Els afecta a los vinos que el antiguo golfista produce en Sudáfrica y vende en todo el mundo, y a los restaurantes que tiene en Sudáfrica y Estados Unidos, que llevan por nombre The Big Easy, el apodo con el que se le conocía durante su carrera.

Trump y Els fueron fotografiados juntos el sábado en el Trump National Golf Club de Florida, en presencia también del primer ministro japonés Shinzo Abe, al que el inquilino de la Casa Blanca invitó a jugar a golf durante su visita oficial a Estados Unidos.

El propio Trump había anunciado la presencia de Els en la jornada de golf que compartió con el líder japonés.

Played golf today with Prime Minister Abe of Japan and @TheBig_Easy, Ernie Els, and had a great time. Japan is very well represented!