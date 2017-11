Boris rompe la racha del Marbella

Las tres victorias consecutivas con las que llegaba el Marbella no se vieron ampliadas en el Nuevo Colombino. Fue la puntería, el acierto, el que decantó la balanza a favor del Recreativo de Huelva en un choque muy igualado en la que no faltaron acciones claras de gol. Pese al tropiezo, el Marbella no cae de los puestos de ascenso. Mejor noticia del fin de semana.

El encuentro estuvo bastante equilibrado y fue entretenido. Los locales tuvieron más posesión ante un Marbella que buscó la rapidez y la verticalidad al contragolpe mientras el marcador estuvo igualado. Tras encajar el gol, el equipo asumió el control y tuvo su mejor ocasión para igualar en el tiempo añadido, con un disparo de Juanfran que sacó bien el portero.

El Recreativo llegó bien en fases de la primera parte. Su primer disparo a portería fue de Lazo, sin duda su mejor jugador, que paró Wilfred. Los marbellíes respondieron con una jugada marca de la casa, una acción rápida de Rioja por la izquierda con un centro que sacó la defensa cuando iba a marcar Chus Hevia. La mejor opción blanquilla en este primer periodo fue un excelente contragolpe que culminó el mismo Chus Hevia con un trallazo desde fuera del área que rozó la escuadra. Los locales tuvieron su mejor ocasión poco después, una por partida triple que frenó Wilfred: Gorka, Boris y Lazo n o saben aún cómo lo hizo.

En el segundo tiempo, el juego se embarulló más, con acciones muy protestadas por la grada del Nuevo Colombino. El choque se calentó y ahí buscó pescar el Marbella, que tuvo una buena ocasión con un centro de Marcos que cabeceó Francis Ferrón pero sacó el portero. De lo que pudo ser el primer gol de los marbellíes se pasó al del Recreativo, solo tres minutos después. Buena jugada de Lazo por la izquierda que remató Boris para hacer el 1-0,

Ferrón, antes de ser sustituido, tuvo la opción de igualar. Juanfran, hombre que le hizo el relevo, tuvo la ocasión más clara en los últimos compases, con seis de añadido. Tras una clara del local Lazo, Juanfran se plantó ante Marc Martínez y el meta recreativista paró -una vez más-, para dejar al Marbella a cero.