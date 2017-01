Borja Vivas ahora quiere "mucho más"

Borja Vivas logró el pasado sábado cubrir la mínima (19.90 metros) para poder participar a principios de marzo en los Europeos en pista cubierta de Belgrado. Fueron seis lanzamientos con los que probó suerte el malagueño: dos nulos, tres intentos llenos de coraje pero sin cabeza y uno lleno de calma y temple que le vuelve a colocar en el plano europeo en la primera prueba del año.

"Era el comienzo. Me hubiera gustado tirar mucho más, sobre todo ser más regular en mis lanzamientos. Aun así, no es un mal comienzo ya que he conseguido la mínima que era uno de los objetivos", comentaba Borja por línea telefónica ayer tras un nuevo entrenamiento en el que primó la dureza física de éste: "La próxima semana volvemos a ir a otro control en Antequera, el segundo tras este sábado. Ya no tengo la presión del pasado año con los Juegos Olímpicos, pero sigo queriendo mucho más. Intentar superar los 20 metros".

Más allá de los controles de Antequera, Borja y su entrenador, Tomás Fernández, están buscando algún meeting de nivel para testar al malagueño con los grandes lanzadores europeos antes de su cita en el Europeo en pista cubierta de Belgrado: "Los resultados tienen que empezar a salir a partir del Europeo, entrenamos para ello".

El malagueño se radiografió en su actuación del sábado en Antequera. No salió del todo contento pese a lograr esa lanzamiento de 19.90 metros que sirve como billete europeo ya que le pudo "la ansia". "El otro día en Antequera me pudo el ansia. Tiré con más ansia y coraje para hacer mis marcas que con la técnica que debo. Para lanzar lejos debo aunar ambas. Cuando me tranquilicé y respiré, logré la mínima. Si hubiera hecho eso desde el primer lanzamiento hubiera sido muy diferente. Aunque los controles están para esto", explicaba un Borja con más hambre que nunca.