Borja Vivas, en busca de sensaciones

Nada mejor que la competición para olvidar los malos resultados. Una semana después del doloroso resultado en Belgrado, Borja Vivas vuelve al escenario para participar en la decimoséptima edición de la Copa Europea de Lanzamientos que se disputa este fin de semana en Gran Canarias. Será la primera prueba al aire libre a la que se enfrenta el malagueño este año, donde se siente más cómodo.

"No es que me afecte mucho, aunque sí puede que bajo techo me dé más sensación de agobio. Un poco casi de claustrofobia. Prefiero el aire libre y Carranque, por supuesto", bromeaba el malagueño para Málaga Hoy antes de partir hacia el Campeonato de Europa de pista cubierta celebrado en la localidad serbia de Belgrado, donde sólo dos centímetros le separaron de un hueco en la final. Borja Vivas lanzó allí por debajo de sus prestaciones. No se sintió cómodo y marcó 19.97, aunque aun así mantuvo sus opciones intactas hasta el final de manera literal, porque sería el bielorruso Mikhail Abramchuk (19.99) quien acabaría dejando fuera de la lucha por las medallas al del Club Atletismo Málaga.

Hoy podrá tomarse la revancha no sólo con Abramchuk, sino con grandes nombres del peso europeo. La competición arrancará a las 14:30 en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, donde buscará recobrar sensaciones. En la misma línea acude su gran rival, el cántabro Carlos Tobalina, quien apenas pudo ser decimotercero tras hacer un lanzamiento de 19.83 que también se encontraba muy por debajo del nivel de un campeón de España.

Aparte de Borja Vivas, Tobalina y Abramchuk, la lista la completan Georgi Ivanov, Andrei Gag, Tsanko Arnaudov, Mesud Pezer, Hüseyin Atici, Arttu Kangas, Bob Bertemes, Frederic Dagee, Aliaksei Nichypar, Scott Lincoln, Francisco Belo, Viktor Samolyuk, Daniele Secci, Matus Olej, Youcef Zatat y el español José Ángel Pinedo. Una plantilla exigente para esta Copa Europea donde el malagueño pondrá una breve pausa después de un mes de alta exigencia entre los Meeting de Sabadell y Madrid, el Campeonato de España y el Continental de Belgrado.