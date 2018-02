Borja Vivas, campeón de España

Valencia aupó de nuevo a Borja Vivas, que se proclamó campeón de España por octava vez en pista cubierta. El malagueño rindió mejor que nunca en este 2018, con varios lanzamientos por encima de los 20 metros. El tope lo puso en 20,27, que le valieron para colgarse el oro, que supone la mejor marca nacional del año. En segunda posición quedó Carlos Tobalina (19,67), gran rival de Vivas por el cetro en el peso español, y cerró el podio Alejandro Noguera (18,60).

No completó el círculo el lanzador del Club Atletismo Málaga, que no consiguió la mínima para el Mundial de Birmingham, fijada en 20,80 metros. "Todo lo que sea pasar de 20 está muy bien, es cierto que he tenido muy buenas sensaciones. Me quedo con la espinita de haber podido lanzar algo más", comentó el campeón minutos después de coronarse.