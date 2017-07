Borja Vivas recupera la sonrisa

La temporada de Borja Vivas puede no haber acabado todavía. A pesar de no conseguir la mínima para el Campeonato del Mundo de Londres que se disputará del 6 al 13 de agosto, el malagueño tiene alguna opción de participar en la cita mundialista, y seguir así con su racha de campeonatos internacionales disputados de forma consecutiva. El lanzador lleva desde el año 2009 sin faltar a ninguna de estas citas, bien sea Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo o Juegos Olímpicos.

Salía Vivas ayer de Barcelona con sensaciones entremezcladas. Era campeón nacional por octava vez consecutiva, pero no había conseguido el pleno que se había marcado como objetivo: "Me quedé con las ganas de culminar, pero acabé con buenas sensaciones".

Fue un campeonato difícil. Las condiciones climatológicas jugaron una mala pasada a los atletas, teniendo que suspenderse durante cerca de una hora la competición . "Cayó una tromba de agua enorme", relata Borja Vivas, que comenzó la competición mientras continuaba lloviendo: "En los dos primeros lanzamientos seguía lloviendo, pero la competición tenía que continuar". A partir de la tercera oportunidad, el cielo dio un respiro a los atletas, la arena se fue secando y las marcas fueron mejorando. Borja consiguió revalidar el título de campeón español en el último lanzamiento, cuando llegó hasta los 20.30. "Son ocho campeonato consecutivos, que uno siempre lo valora. No es fácil conseguirlo". El abrazo del malagueño con Carlos Tobalina al final de la prueba simbolizaba el término de una prueba emocionante, decidida por el último lanzamiento del atleta del CAM.

Ahora toca esperar. Mañana acaba el plazo para conseguir la mínima que otorgue el billete para Londres. Vivas está tercero en la lista de los que no lo han conseguido con 20.43. Por delante tiene a un lanzador argentino con 20.45 y otro jamaicano, con 20.47. Deben renunciar tres lanzadores para que Borja pueda competir. "Es complicado", reconoce deportista. Pero existe otra posibilidad. Borja Vivas puede ser invitado por su condición de campeón nacional, algo con lo que el español no se quiere hacer muchas ilusiones. "No lo sé. No contaba con llegar a esta situación. Hablare con mi entrenador", explica. Mientras hay vida, hay esperanza.