Borja Vivas recupera el tono

Borja Vivas finalizó en quinto puesto en la final de la decimoséptima edición de la Copa Europea de lanzamiento, disputada en Gran Canaria, tras registrar una marca de 20.22 metros que deja sensaciones positivas en este cierre de la temporada invernal que suponía además la primera prueba a pista cubierta del año.

El evento dejó en muy buen lugar al cántabro Carlos Tobalina, que firmó su mejor marca personal con un lanzamiento de 20.57 metros que, además, le da pasaporte para el Campeonato del Mundo de Londres, que se disputará del 5 al 13 de agosto. No obstante, acabaría segundo, porque el bosnio Mesud Pezer llegaría hasta los 20.69 metros.

Borja Vivas manifestó estar "satisfecho" por su lanzamiento. La serie fue de 20.07, nulo, 20.22, nulo, nulo y 20.28. El del Club Atletismo Málaga, que volvía a competir apenas una semana después de caer eliminado en la previa del Europeo de pista cubierta por sólo dos centímetros (marcó 19.97), valoró positivamente el trabajo: "Había hecho ya borrón y cuenta nueva y estoy contento porque he lanzado por encima de 20 metros, que me habría dado el acceso a la final en el Europeo, y siempre que pasas de esa distancia es un gusto. Había ganas además porque era la vuelta al aire libre y verme lanzar así con facilidad me sienta muy bien".

El malagueño apuntó a la marca de 20.57 hecha por Tobalina, que le alimenta para competir por seguir siendo el mejor de España: "Ha hecho la mínima para el Mundial, que es mi objetivo, así que lo que me queda es trabajar en esta pretemporada para llegar a mayo o junio y hacerla. Al final, la rivalidad te viene bien porque si yo hubiera sido cuarto y mejor español me hubiera conformado, pero no. Ha sido buena experiencia aun así, con buena marca, pero me hubiera gustado estar más arriba". Por delante, cuatro de descanso total antes de volver al trabajo: "Ahora libero la cabeza con relax absoluto, que hace falta tras tanto viaje. Han sido como seis o siete competiciones muy seguidas y acabas muy cansado, que no sabes si estás en casa o en cualquier país de Europa. Ahora nos pondremos a preparar la temporada de aire libre y a ver si inauguramos de buena manera la nueva pista de Carranque. Será por ser del sur, pero me agobio después de tanto tiempo encerrado en pabellones y lo que quiero es disfrutar del buen tiempo".