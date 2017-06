Borja es oro y sigue con su puesta a punto

Borja Vivas volvió a competir por segunda vez en tres días. Esta vez lo hizo en el Meeting de Atletismo Paco Sánchez Vargas, en Granada. Allí volvió a verse una clara mejoría del malagueño, que parece que no está sufriendo numéricamente la falta de entrenamientos al aire libre por los problemas con las instalaciones de Carranque.

Vivas se llevó la medalla de oro con un muy buen lanzamiento de 20.38 metros, superando el que consiguió el viernes en Andújar de 20.19 y que le dio la cuarta posición, por delante de Tobalina. El cántabro no acudió a Granada y no dio ese plus de exigencia al malagueño, que llegó a lanzar por encima de los 20.50, objetivo para acudir al Campeonato del Mundo al aire libre que se disputará en Londres. El lanzador no bajó de los 20 metros en sus lanzamientos aptos. De hecho, el sexto lanzamiento alcanzó los 20.58 metros pero se decretó nulo.

"Me he sentido muy bien. Estamos empezando el aire libre, todavía nos queda mucho. El objetivo es hacerse la mínima para el Campeonato del Mundo. Estamos muy cerquita. Seguir peleando y lo de hoy [por ayer] es un espaldarazo más para seguir adelante", declaró Borja tras lograr la presea dorada y recordó la situación con Carranque: "Llevamos una temporada de aire libre regular. Nosotros en Málaga estamos teniendo problemas con nuestra pista de atletismo, que no nos la abren. Si nos la abren sería un detalle para seguir con nuestra preparación".

En este mitin también estuvo el Javier Troyano, también del Club Atletismo Málaga. El corredor brilló en los 100 metros lisos subiendo al tercer escalón del podio y batiendo su marca personal con un tiempo de 10.59. En 200 fue cuarto con un tiempo de 21.51.

El atleta malagueño ya consiguió las mínimas para el Campeonato de Europa junior en 100 y 200 metros lisos hace unos semanas -no así la plaza-, precisamente también en Granada. "Hemos salido muy contentos. Decidimos venir aquí al meeting porque sabíamos que es una pista muy rápida y que teníamos expectativas de ganar y mejorar marca. Las medallas importan pero lo que también importa es competir con gente de tu nivel para ver si realmente puedes valer o no", explicaba.