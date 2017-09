Brahim quema otra etapa

El 20 de enero de 2016 Brahim Díaz debutaba con la camiseta de España. Fue en la localidad italiana de Ferentino en la categoría sub 17. Año y medio largo después, el 1 de septiembre de 2017, jugó con la sub 21 en un amistoso en Toledo, tambien ante los azzurrini. España venció con autoridad (3-0) y el estreno del joven prodigio malagueño fue breve. Pero es sintomática la velocidad a la que quema etapas Brahim, que entre medias fue subcampeón de Europa sub 17, en su gran presentación en sociedad en mayo de 2016, y también jugó el pasado Preeuropeo con la sub 19.

En la Federación Española se le tiene catalogado como un jugador de talento especial al malagueño y el seleccionador sub 21, Albert Celades, tiene información de primera mano de Pep Guardiola, ex compañero suyo en el Barcelona. Su buena pretemporada en el Manchester City, con goles ante el Madrid y el Tottenham en la gira americana, propició esta convocatoria, que se cerrará el próximo martes con un partido oficial en Estonia, el primero camino al Europeo del 2019, donde se rifarán las plazas para los Juegos Olímpicos de Tokyo. Brahim aún estaría en edad para jugar otro ciclo más con la sub 21, en el Europeo de 2021. Pero, vista su progresión, es arriesgado vaticinar que estará ahí aún.

Es un orgullo estar aquí y disfrutar, tengo que ser yo mismo y estos momentos no se olvidan

El malagueño, que se marchó con 14 años al City tras llamar la atención en el Málaga desde edad alevín, salió en el minuto 85 en el lugar de Dani Ceballos, capitán del equipo. Perdió un par de balones en sus primeras intervenciones, pero, sin mucho tiempo para descollar, no anduvo lejos del gol. Le cayó un balón en el área y la empaló muy bien, pero un defensa repelió cuando el disparo iba dirigido a portería

"Me vi bien con los compañeros, es un orgullo estar aquí y disfrutar. Tengo que ser yo mismo y disfrutar, estos son momentos que no se olvidan. Este es un equipo jugón y ganador", decía Brahim en palabras a los medios de la Federación un par de días atrás. Justo un mes atrás, Brahim celebraba con familia y amigos en un local del centro del Málaga su mayoría de edad. Aquí ha pasado el grueso de sus vacaciones, pero volvió unos días tras la gira americana con el City.

Con 18 años y un mes, Brahim jugó sus primeros minutos con la selección sub 21. Es el 19º jugador malagueño que viste la camiseta de este combinado nacional. Antes que él jugaron Isco Alarcón, Kepa Blanco, Pepe Salguero, Fernando Hierro, Fernando Fernández, Kiko Olivas, Samu Castillejo, Alexis Ruano, Fernando Peralta, Dani Pacheco, Santi Aragón, Sergio Santamaría, Ángelo Navas, Canillas, Paco Pineda, Recio y Raúl Baena. También jugó un partido Manolo Hierro, aunque lo hizo ya con 26 años. Tiene la explicación de que en la época de los 80 se permitían dos jugadores mayores de edad en cada equipo. El que más partidos jugó fue Isco Alarcón (19), también el que más goles marcó (10). Como Brahim, jugó en dos ciclos distintos. Empezó a ser asiduo en su primera temporada en el Málaga, bajo cuya disciplina fue campeón de Europa con un recital y de ahí saltaría al Madrid. La práctica totalidad de mejores jugadores malagueños de los últimos 30 años jugaron en la selección sub 21, pero ninguno con la precocidad de Brahim, el más joven en hacerlo en esta categoría. Sólo Fernando Hierro y Kepa Blanco marcaron también. Seguramente Brahim ingrese pronto en el club.

Tras su brillante pretemporada en el City, las posibilidades de que el joven jugador saliera cedido se redujeron. Pep Guardiola confía plenamente en él y ya ha ido convocado en el primer partido de la Premier. El Girona, propiedad en parte del gigante inglés, se postuló para su cesión. El Málaga también preguntó por su situación, pero pronto comprendió que el jugador no iba a salir.

En cualquier caso, Brahim quema etapas. Anoche, en Toledo, la última de ellas. Internacional sub 21 con sólo 18 años y un mes.